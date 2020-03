Son dakika... Milli Eğitim Bakanı'ndan önemli açıklamalar

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları,

Her gün yeni bir öneri ile karşılaşıyor insanlar. Bu durumun öğrenci, öğretmen ve anne babalar üzerinde baskı kurduğunu kabul etmek gerekir. Psikolojik baskılara karşı bu kitleler nasıl hareket etmeli?



Temelde yatan kavram güven. İnsanların problem çözme becerisi de önem kazanıyor. Tavsiyem insanların öz güvenleri konusunda bu bir mücadele günüdür Dayanışma günüdür. Bu böyle gitmeyecek. Biz bunu çözeceğiz inşallah.

Siz genelde burada bakanlıktasınız



Uzaktan eğitim ile ilgili bir kaç yerde istasyonumuz var. TRT'nin içinde, İstanbul'da ekiplerimiz var. Ana üssümüz burası. Bir iki okulumuzda okullara yayılmış şekilde farklı gruplar...

Daha çok TV odaklı bir çalışma gerçekleştirdiniz



Veriye, kanıta dayalı yönetim çok önemli. Hane halkı araştırmalara baktık. Kaç hanede TV, internet, bu TV'ler akıllı mı değil mi. Her şeyi internet temelli yaparsak topluma erişimimiz kısıtlanacak. Önceliği TV'ye verdik. Çünkü hemen her evde TV var. EBA'da internet desteği ile her çocuğumuza eğitim desteği sağladık. Bir de sınav senesinde olan çocukları ayırdık.

Ne kadar evde internet ve TV var?



TV'lerle ilgili yüzde 95'leirn üzerinde... İnternetle ilgili yüzde 20'lerde bir erişilmezlikle ilgili bir durum var. 'Biz size 8 GB internet desteği veriyoruz' dedik. Her öğrencimizin sırasına okulun ikinci yarısı başladığında bir çıkartma yapıştırdık. 8 GB şu anda yeterli.

EBA'nın TV performansını bir değerlendir misiniz?



Problemimiz varsa var diyorum, yoksa yok diyorum. Biz bir şeyi saklayarak bir yere varamayız. Bir haftada 3 TV kanalı kurmak, 3 ayda bile yetiştiremezsiniz denilen bir teknik durum vardı. Bir haftada kurduk. İlk hafta test yayınıydı. İlk kez yapıyoruz. İlk kez TV'ye çıkacak öğretmenler var. Bazı sorunlar yaşadık. 20 dakikalık ders 8 dakikaya, 12 dakikaya indi. Montajlamak zorunda kaldık. Bu hafta öğretmenler rahatladı. Önümüzdeki hafta daha rahat olacak. Akışta hangi videolar olacak. Hatalar yapıldı. Yanlış numaralı videolar girdi vs. Biz çocuklar için bir şeyler yapıyoruz. Biz bunu bu sevinçle yapıyoruz. Bunu yaparken de hata yapıyoruz. Çin'de var internet tabanlı daha büyük bir organizasyon var. Bir de bizde var. Çin dışında ilk biz yaptık. ABD'de de bazı eyaletlerde böyle çalışmalar var. Daha iyisini yapacağız. Çok güzel şeyler geliyor. Önümüzdeki hafta baksınlar. Çok daha iyi olacak.

Okul eve sığar mı? Anne ve babaların da uyumu önemli değil mi?

Aslında okul eve sığmaz. Biz uzaktan eğitimi eğitimin bir parçası olarak görüyoruz. Yüz yüze eğitim, telafi eğitimi... Okul okulun içine de sığmaz. Okul ormana, sokağa, hayata taşınmalı. Velilerimiz sürekli evin içinde olmak kolay değil. Hele çocuklar için. Bunların hepsi engelleyici şeyler. Her bir engel duygusal durgunluk oluşturuyor. Bu hafta şu geliyor. Bir günün programını her bir çocuk ve yaş grubu için günlük akış şemaları... Bunlar haftaya geliyor. Bunların hepsini velilerimize ulaştıracağız hem internet hem medyada.

Her bir sınıfta aileler çocukları neler yapabilir? Yüzlerce etkinlik önerisi var.

Diyelim ki çocuğunuz ile şarkı sözü yazmak da etkinliktir. Satranç vs. Karşılıklı etkileşimli kitap okuma var mesela...Fenle ilgili deneyler var. Küçük çocuklar için eğitim takvimi. Bu her telefonda uygulama olarak ücretsiz var. Eğitim Takvimi... İndirebilirler. 300 bin birleştirilmiş sınıf öğrenci var. Bu takvimden bu evlere birer tane verdik fiziksel olarak. Sözler var, günün oyunu, değeri var.

İçeriği dikkatlice kontrol ediliyor mu?

Ediliyor. Bunun için çok uğraştık. Kurumların desteğini aldık TÜBİTAK dahil. Köpükler neden küre biçimindedir mesela. Bunun cevabı var

İnternet portalında sorunlar yaşanıyordu

Bizim mevcut eş zamanlı olarak online olma kapasitemiz, aşırı yüklenmeyi kastediyorum 18 milyon öğrenci aynı anda yüklenince sıkıntı yaşadık. Her bir sınıfa saatler verdik. Bakanlığın, GSM hatları ile, TRT'nin desteğini aldık. Herkes aynı anda yüklenmesin diye ikinci sınıflar şu saat, 11. sınıflar şu saat diye ayırdık. Sınav senesinde olan çocukların internet altyapısını ayrı bir yerden verdik.

Öğrenciler ve öğretmenler buluşabilecek mi?

Canlı sınıf uygulamamız var. Öğrencilerin öğretmenleri karşılarında gördüğü ve soru sordukları bir uygulama. Önümüzdeki hafta 8 ve 12. sınıflara açıyoruz. Herkese neden açamıyoruz? Teknik sebeplerden.

Uzaktan eğitimde denetim mümkün mü?

Öğrenciler çalışıyor mu çalışmıyor mu konusunu aslında uzaktan eğitimin bir konusu olarak görmüyoruz. Bazı öğrenciler belli saatlerde disiplinli çalışıyorlar okul açıkken de uzaktan eğitimde de. Okul açıkken durumları neyse uzaktan eğitimde de o oluyor. Bu hengamede çocukların problem çözme yetenekleri gelişiyor. Birlikte iş yapma, aile olma içinde bir fırsat.

İlkokul öğrencileri TV'deki eğitimin daha yavaş olmasını istiyorlarmış Bu bize geldi.

Öğretmenlerimiz ilk hafta heyecandan çok hızlı bir şekilde anlattı. Öğrencilerimiz yetişemedi. Bu haftadan itibaren çözmeye başlıyoruz.

30 Nisan'a kadar ara verildiğini söylemiştiniz. Sonrası için senaryolar nedir?

Biz hep başından beri şunu söyledik. Bu küresel bir sorun. Çözümü de bilimsel metotlarla ortaya çıkabilir. Saat saat gün gün yayılım haritalarını inceleyerek karar verilmesini gerekli kılıyor. Hem dünyaya hem Bilim Kurulu'nun önerilerine bakalım. 30 Nisan kararı Bilim Kurulu'ndan mutabakatla çıktı. Problemimiz yok. Giderek ve öğrenerek, biz de öğreniyoruz. 30 Nisan sonrasında da diyelim ki Bilim Kurulu tavsiyesiyle okulları açtık. Diyelim ki açmadık. Biz bunun devamını yapabiliriz. Bütün mevzuat okullar açık gibi düzenlendiği için o altyapının da buna uygun yapılması gerekiyor. Onun altyapısını da hazırladık. Eylül ayı geçtiğimiz eylül aylarından nasıl değişik olacak. Cumartesi günü ders olacak mı? Bunların hepsi olabilecekmiş gibi davranarak bunların finansmanını, yüz yüze eğitim ihtiyacını hepsini yeniden organize ettik. Finansman sorunu yok.

Öğretmen sayısında problem var mı?

Onda da yok. 125 bin öğretmenimize bilişim becerilerini geliştirme konusunda uluslararası internet altyapısını kullanarak eğitim yapıyoruz.

Ara 30 Nisan'a kadar dediniz. Ne kadar sürebilir konusunda B ve C planları için ne diyebilirsiniz?

Diyelim ki B planı 30 Nisan'da açılmazsa ne yapacağız. Açılmazsa öğretmen eğitimi ile ilgili düzenlememiz gelişerek. Uzaktan eğitim güçlendiriliyor.

Eğitim sisteminde değişikliğe kapı aralar mı?

Eğitimin sınıfların dışına taşması konusunda eğilim var dünyada. Bir öğrencinin bir dersi sınıfta alması gerekmiyor. Diyelim ki öğretmenler için de uluslararası sertifika almak. Dünya eğitimde başka bir yere gidiyor eğitimde. Kütlesel olarak ilk defa oluyor. Dijital programlar da karnelerde yer alacak.

SORU: Sınıf geçme nasıl olacak?

Elimizde öğrencilerin birinci sınıf notları var. Biz A senaryosu ile birinci dönemin notunu kullanarak karar alırsak ne gibi sonuçları olur. Hukuksal altyapı çalışmalar bitmek üzere. 10 gün içinde belli olur. Sınıf geçme ile ilgili bir karara varılacak. Ben hukuksal karara bakarım. Çocuğun yararına uygun mu hukuka uygun mu ona bakarız. Biz yaptık oldu olmaz. İtirazın yapılması muhtemel kuruluşlardan da fikir alıyoruz. Danıştay mesela.. sendikalarla, derneklerle... Görüş alıyoruz

LGS'de durum nedir?

Zamanında yapılacak. Erteleme söz konusu değil. Mecbur bir sebep oldu, ertelenme ihtiyacı doğdu. Ona bakarız ama şu anda ertelenme söz konusu değil 13 Mart'a kadar dersler işlendi. Yüz yüze işlenen tarihe kadar sorular sorulacak dendi. Ama Elazığ ve Malatya'daki çocuklarımız daha erken yüz yüze eğitimi bitti deprem yüzünden. Hafta başında hem YKS'de hangi konulardan soru çıkacak bunu paylaşacağız.

LGS hazırlık sürecinde anne babalara öneriniz var mı?

Sınava hazırlanmanın kendisi bir strestir. Bu sene ikinci, üçüncü stres var. Bu sene 9.'ncu sınıflarda 500 bin civarındaki öğrencimiz daha fazla sınava girecek. 4+4+4'ün 2012'deki değişimindeki düzenlemesinden dolayı. Birdenbire sınava girecek öğrenci sayısı arttı. Geçen sene 140 bin öğrenci girmişti, bu sene daha büyük bir grup var. Şansınızı azalmadı. Geçen sene de öğrencilerin yüzde 10'unu almıştık, bu sene de yüzde 10'unu alacağız. Sınava girecek öğrenciler ikinci dönemi tatile din evde çalışalım derler. Buyurun size öyle bir durum. Hiçbir öğrenciyi zorla bir yere götüremezler.

Üniversite sınavı için dünya çapında bir iş yaptık. Akademik destek yazılımı diye bir yazılım çıkardık. Her öğrencinin seviyesini belirleyebilen, tercih yapabilen, 'Senin ilgin seviyen şurada, sana şu bölümleri öneriyorum' diyor yazılım. Çocuğun çalışma hızına bakıyor. Çocuğa özgü sorular hazırlıyor. Diyelim ki çocuk soruyu çözemediğinde 'sen geçen seneki şu konuyu anlayamamışsın' diyor ve önüne getiriyor.

Haftaya canlı sınıf geliyor. Haftaya soru çözümü geliyor. Akademik yazılımla ilgili hangi grupta, hangi alanda ne tür sorunlar var. Hepsini büyük ekranlarda izliyoruz. Türkiye'nin en iyi video kütüphanesini hazırladık. Derslerin tamamının konularını en başarılı öğretmenlerin videosunu çekerek. istediği hocadan istediği dersi defalarca izleyebilirler.

440632 buraya telefon ederlerse kafalarına takılan soruları canlı operatörle görüşebilirler. 13 Mart'tan beri 72 bin başvuru olmuş. Yüzde 90'ına ilk temasta cevap verilerek vatandaşlarımız bilgilendirilmiş

Ücretli öğretmenlerin durumu ne olacak?

Bunlarla ilgili Maliye Bakanlığımızla çalışıyoruz. En kısa sürede açıklama yapacağız

Atama takvimi ile ilgili durum

Onunla ilgili çalışıyoruz. En kısa sürede açıklama yapacağız.

Meslek liseleri ne kadar önemli olduklarını bu süreçte ortaya koydular

Bunun devamı gelecek. Farklı şeyler gelecek. Yapılabileceğini göstermek istedik.