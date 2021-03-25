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HaberlerGündem HaberleriSon dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!
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Haber Giriş: 25.03.2021 - 09:48 | Son Güncelleme:

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk sosyal medya hesabından yüz yüze eğitime ilişkin paylaşımda bulundu.

İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı:

Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.

Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır.

 

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