Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması!

İşte Bakan Selçuk'un paylaşımı:

Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.

Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır.

Öğretmenlerimizin her bir öğrencimizin gözlerine bakarak derse başladığı yüz yüze eğitim esastır, bugün olduğu gibi gelecekte de vazgeçilmezimizdir.



Yüz yüze eğitimi desteklemek için hibrit model, dünyadaki gibi ülkemizde de ihtiyaç hâlinde okullarımızın tamamlayıcısı olacaktır. pic.twitter.com/OIPqcn3fpa — Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) March 25, 2021

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara