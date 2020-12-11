Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yanıtladı! Öğretmenler aşı olacak mı? Yarı yıl tatili öne alınacak mı?

BNTV'de soruları yanıtlayan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

''Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile takip halindeyiz. Oluşturduğumuz yazılımla öğrencileri günlük olarak takip ediyoruz. Bu bizim eğitim açımızdan paydaşlarımızı izlemekle ilgili bir konu. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında tekrar değerlendirmeye alınacak. Sayın cumhurbaşkanımızın başkanlığında yeni değerlendirmeler alınacak.

BİLİM KURULU'NUN ÖNERDİĞİ BARAJ VAR MI?

Bu konu sadece sayılarla ilgili değil, çok fazla parametre var. Hepsini birlikte düşündüğümüzde bu karar süreci ortaya çıkıyor. Eğer okullardaki öğrencilerimizin izlenmesine bakılarak karar verilseydi belki de okullar hiç kapanmayacaktı.

Bizim gözlemlerimiz de o yönde. Dramatik bir etkisi yok okulun. Çevredeki etkilerle ortaya çıkan bir durum sözkonusu.

4 OCAK TAHMİNİ

Genel tabiatım iyimserlik. Hayata umutla bakmak. Okulların bir an önce açılmasını isteyen bir bakış açım var. Velilerin içinde bulunduğu durumun farkındayız. 4 Ocak bu tablo içerisinde iyimser bir tahmin. Eğilimlere de bakıyoruz. Bir ayın içinde ne olabilir, olasılıklara bakıyoruz. Büyük bir olasılıkla yine bazı kısmi önlemler hayata geçecek. 4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi, ya da kısmen hangileri açılabilir. Özellikle küçük yaştaki çocuklara yönelik olan çok çok düşük risk, alerjik ve astımla ilgili sıkıntısı olan çocuklarla ilgili konu var. Bunları yeniden değerlendireceğiz.

Biz muhtemel senaryolar nedir, ne olabilir bununla ilgili tahminleri alıyoruz. Bu tahminlerle okul açma senaryolarımızı ilişkilendiriyoruz. Bugün için 4 Ocak'ta hepsi açılsın denirse hapsini açarız, hazırız. Kısmi denirse hangi yaş grubunda hangi sınıfları açacağımızla ilgili önlemlerimizi aldık.

YARI YIL TATİLİ ÖNE ALINACAK MI?

Yarı yıl tatilini öne almak senaryolar arasında var.

SINAVLAR NASIL OLACAK?

Kalanlar için tek bir sınav yapacağız. Yüzyüze olanda az da olsa bir eksiğimiz var. Bu eksiğimizi tamamlamak için neler yapabilirse baktığımızda salgının seyrine baktığımızda gruplara ayrılarak sınavlar yapılabilir, iş takviminde değişiklik yapılabilir. Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz.

KARNE VERİLECEK TARİH DEĞİŞİR Mİ?

Ola ki değişmez ama biz hazır olalım. Şu andaki gidişimiz değişmeyecek gibi hareket ediyoruz. 22 Ocak'ta karneyi basılı olarak çocuklara vermek istiyoruz.

AŞILAMA

Elbette değerlendirmeler yapıyoruz, Sayın Bakan'la da Bilim Kurulu ile de istişaremiz oldu. Bir ön mutabakat var. Bu süreç nasıl işleyecek bunun çalışılması gerekiyor ki şu anda çalışılıyor. Kabine toplantısında yapılan çalışmalarla da bu durum netliğe kavuşur. Öğretmenlerin bir an önce aşılanması için çalışma sürüyor

TABLET DAĞITIMI

Aslında 150 bine yakın tablet dağıtımı oldu. Bu tabletler dağıtıldı. Aralık'ın 14-21-28'inde tekrar bir süreç başlıyor. 300 bin civarında tekrar verilecek. Ocak ortasına kadar 500 bin bitmiş olacak. Tüm dünya ülkeleri tablet istiyor, tedarikçiler tarih vermekte zorlanıyor. Biz 4 ayrı tedarikçi ile anlaştık.

EBA'YA ERİŞİM SIKINTISI YAŞANIR MI?

Mart ayından bu yana sadece bir kez sıkıntı yaşandı. Bu olabilir, bundan sonra da olabilir.

Salgın öncesi yıllardan çok çok fazla kaynak veriyoruz. Biz bu süreçte eğer ola ki ihtiyaç duyulursa elbette çalışmalar yapılabilir. Bugünden bütün yılı kesin olarak bilmediğimiz için... Yıllar boyunca bir öğrenme kaybının olumsuz etkisini yaşar Türkiye. Bugün için kolay olana değil önümüzdeki yılları dikkate alan bir yaklaşıma ihtiyaç var. Türkiye'nin çok daha büyük kayıplara muhatap olmaması için bu kararları işbirliği ile alıyoruz. Büyük bir mutabakat var.

TELAFİ İÇİN ÇALIŞMA VAR MI?

Nisan ayında da Mayıs ayında da vardı. Yaz tatilinde televizyonu açık bıraktık. Önümüzdeki 2 yıl için telafi programımız var. Arkadaşlarımız çalışıyorlar.

2019 Aralık ayında PİSA'da çok iyi sonuçlar geldi. Şimdi TIMMS geldi. Gerçekten çok büyük başarı ama bir gün bile konuşulmadı. Matematikte +40 puanla öne çıkmamız, 8'inci sınıflarda 22 puan yukarı çıktık. 47 ülkede 35'inci sıradayken 58 ülkede 19'uncu sıraya çıktık Fen'de.. Bu sistematik bir çalışmanın sonucu. Bunun arka planında o kadar çok faktör var ki. Kaynakların iyi yönetilmesi ve sistematik çalışma yapılması ihtiyacı var. Dünyada EBA'da birinciyiz diyoruz. Her ülkede EBA'ya benzer sistemler var. Ama neden en çok bizim öğretmen ve öğrencilerimiz yararlanıyor bu sistemden. Her ülkenin çalışması var ama Türkiye ikinci oldu. Dünyada yaptığımız işlerden söz ediyoruz.

NAKİLLERLE İLGİLİ ÇALIŞMA

Sistemin bütününün hareketliliğini stabil kılmak burada önemli olan. Bizim aklımızın ucundan geçmeyen sebepler olabilir. Bütün yaz boyunca ihtiyaç olan her dönemde nakiller açık mıydı? Açıktı. Peki yine mücbir sebepler sözkonusu olduğunda var mı? Elbette var. Yine önümüzdeki dönemde açılacak mı? Açılacak. Okullar arasındaki stabiliteyi korumak için. Özel okul düşmanlığını da anlamıyorum. Hepsi bizim çocuklarımız.

ÖĞRETMEN ATAMASI OLACAK MI?

Arzumuz daha çok sayıda öğretmen ataması. Bu, imkan ile mümkün arasındaki ilişki ile sözkonusu. İmkanlar elverdiğinde daha çok öğretmen ataması konusunda çalışıyoruz. Bu kurumlar arası bir konu.

Uzaktan eğitim vermek bir öğretmen için asgari iki kat zordur. Onun hazırlığı, o süreci yaşamak çok zor bir iş. Öğretmelerimizin yorulması çok doğal. Velilerimiz de çok yoruluyor. Hekimler, polisler, hepimiz çok yoruluyoruz. Benim için ideal olan şey okullar açılsa ne güzel olur. Herkes için bu böyle. Çocuk bir emanettir. Biz onun hukukunu korumakla yükümlüyüz. Çocuğun gülümsemesi bizden sorulur. Çocuğun rızasını almak zorundayız. Velilerimizle irtibatlarını görüyorum. Cansiperane çalışan öğretmenlerimiz var. Bu süreçte velilerle daha çok temas ediyorlar. Güzel şeyler yapıyoruz ama eksiğimiz var. Çok yolumuz var. Benim tavsiyem çocuklarımızın bu zor dönemi kazanca dönüştürmeleri. Kitap okuyan çocuk sınavda avantajlıdır.