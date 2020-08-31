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Haber Giriş: 31.08.2020 - 09:08 | Son Güncelleme:

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk ders zilini çaldı

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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ilk ders zilini çaldı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında ‘Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21’inden itibaren başlayacak süreç için planlamalar sürüyor’ dedi.

Milli Eğitim bakanı Ziya Selçuk ilk ders zilini çaldı... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yaptığı son dakika açıklamasında ‘Uzaktan eğitimle başladığımız bu süreci ayın 18'ine kadar sürdüreceğiz. 21’inden itibaren başlayacak süreç için planlamalar sürüyor. Bir öğretmen için bir okulun açılışı ne demek bunu bir öğretmen gibi bilmek kolay değil’ dedi.

Ayrıntılar birazdan...

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