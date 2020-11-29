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Haber Giriş: 29.11.2020 - 13:17 | Son Güncelleme:

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! 'Sınav Özel' yayını...

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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! 'Sınav Özel' yayını...
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanallarında hafta sonları 'Sınav Özel 'yayınlarımız var" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sınav grubu öğrencilerimiz için TRT EBA kanallarında hafta sonları 'Sınav Özel' yayınlarımız var. Evinde televizyonu olan her öğrencimiz, köyde de olsa şehirde de olsa derslere katılabiliyor, her ders için soru çözümlerini ve anlatımları izleyebiliyor. Her yerde eğitime devam" ifadelerine yer verdi.
Bakan Selçuk, paylaşımına TRT EBA'dan derslerini takip eden bir öğrencinin fotoğrafını da ekledi.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu Sınav Özel yayını...

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