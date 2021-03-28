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GeriGündem Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan EBA açıklaması
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Haber Giriş: 28.03.2021 - 17:10 | Son Güncelleme:

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan EBA açıklaması

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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan EBA açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA açıklaması yaptı. 'TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık'' diyen Bakan Selçuk, 'Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7’si TRT-EBA Lise’de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor' ifadelerini kullandı.

EBA ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Selçuk, ''TRT EBA kanallarını salgın dolayısıyla zorunlunluluk üzerine açmıştık. Lise için hafta sonlarına Sınav Özel yayınları hazırladık. Şimdi bakıyorum ki her 10 üniversiteye hazırlık öğrencisinden 7’si TRT-EBA Lise’de yayınlanan örnek soru çözümlerini takip ediyor ve sınava hazırlanıyor'' bilgisini verdi.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuktan EBA açıklaması

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