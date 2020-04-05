Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan için hazırlığı açıkladı

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100'üncü yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" dedi.