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DHA
Haber Giriş: 05.04.2020 - 12:14,Son Güncelleme:/

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan için hazırlığı açıkladı

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Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan için hazırlığı açıkladı
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyurdu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100'üncü yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" dedi.

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 23 Nisan için hazırlığı açıkladı

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