Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Özer 'İlk defa açıklıyorum' diyerek duyurdu! 12'nci sınıf öğrencileri dikkat

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İşte Bakan Özer'in açıklamalarından öne çıkanlar...

LGS'de bugün itibariyle iptal edilen hiçbir soru yok. İlk defa burada açıklıyorum. 12. sınıf öğrencilerini devamsızlıktan sınıfta bırakmayacağız. 12. sınıf öğrencileri devamsızlığı kafalarından çıkarsınlar. YKS'ye girecek öğrencilere de başarılar diliyorum.

3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

3600 açılımından önce biz öğretmenlik meslek kanunu çıkartıldı. Şu anda sistemimizde 1.2 milyon öğretmenimiz var. 60 bin öğretmenimiz bu haktan yararlanıyor. 411 bin civarında emekli öğretmenimiz var onlar da 3600 hakkından yararlanmış olacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Son 19 yılda eğitim sistemine en fazla öğretmen ataması yapan iktidar bu iktidar. 500 bin öğretmen varken bu öğretmenlerin yüzde 40'ı kadınken, bugün bu oran arttı, kadın öğretmen sayısı da arttı, yüzde 59. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını azaltamadığınız zaman kalite düşer.

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Eğitim sistemindeki öğretmenlerin yüzde 75'ini son 19 yılda atadık. Öğretmenlerimiz müsterih olsunlar, öğretmen atamaları devam edecek. İstanbul'a ağırlık verdik. Atamaların yüzde 50'sini İstanbul'a vereceğiz. Atanacak öğretmenlerin yüzde 50'si İstanbul'a atanacak. İstanbul'a ağırlık verdik. Öğretmen ataması olacak. Ama takvimini tüm hazırlıklar bittiğinde sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak. 2022-23 öğretim yılına atanacak öğretmenleri yetiştireceğiz.