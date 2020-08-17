Son dakika... Milas'ta orman yangını

Milas'ın kırsal Kayadere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 söndürme helikopteri, 20 arazöz, 6 su ikmal aracı ve 2 dozer ile ekipler sevk edildi. Genç çam ağaçları ile kaplı ormanlık alandaki alevlere havadan ve karadan müdahaleye başlandı.