Son dakika... MHP'de yeni kurultay takvimi belirlendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partinin 15'inci Olağan Kurultayı'nın 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

MHP'li Yalçın, yazılı açıklamasında MHP'nin, Türk siyasi hayatına doğduğu 1969 Şubat’ından bu yana üstlendiği tarihi misyonu 57 yıldır sürdürdüğünü belirtti. Yalçın, "O dönemden beri milletimizin birlik ve bütünlüğü, devletimizin bekası uğrunda verdiği kutlu siyasi mücadelede MHP; kimi zaman bir kutup yıldızı, kimi zaman da istikamet pusulası işlevi üstlenmiştir. MHP, 57 yılı aşan siyasi yürüyüşünde ihanetlerle sınanmış, fitne ve tefrikalarla imtihan edilmiştir. Bölünmelere, kopmalara, ayrışmalara uğramıştır. Karalama kampanyalarına, itibar suikastlarına ve ayak oyunlarına maruz kalmıştır. Entrikalarla engellenip yolundan döndürülmek istenmiştir. Buna rağmen, Türk milliyetçiliği davasının ana gövdesi ve Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in ve esas merkezi olma hususiyetini kaybetmeden yoluna devam etmiştir" dedi.

MHP'nin, Türk siyasi hayatındaki mümtaz yerini daima muhafaza ederken, gövdesinden kopan dalların zaman içinde birer birer kuruduğunu kaydeden Yalçın, "MHP’yi oluşturan ana gövde; asli ve fıtri özelliklerini yitirmeden yeni filizler vererek büyümeye, yurdun dört bir tarafında kök salmaya devam etmiştir. Kendini iğva edici beşeri menfaat ve maceraların kollarına bırakıp baştan çıkarıcı dünya heveslerinin hafifliğinde kaybolan sadakatsizlerse başkalaşmıştır. MHP ne zaman zor süreçlerden geçse, aidiyet hissi ve bağlılık şuuru yüksek ülkücülerden oluşan kadrolar davaya ve kurumsal kimliğimize sahip çıkmıştır" ifadelerini kullandı.

'ŞARTLAR OLGUNLAŞTIĞINDA DÜZENLEMELER YAPILACAK'

Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından ortaya atılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da sahiplenmesiyle devlet politikası haline gelen 'Terörsüz Türkiye' hamlesinin, siyasi partiler için bir turnusol kağıdı işlevi gördüğünü belirtti. Milletin, 'Terörsüz Türkiye' sürecine sahip çıktığını kaydeden Yalçın, "Milletimiz terörsüz bir dünyayı hak etmektedir. Ülkemiz toplumsal barış ve huzura layıktır. Öte yandan 'Terörsüz Türkiye'; politika sahnesinde bazıları için bir fırsat kapısı, bazıları içinse telaş ve endişe vesilesi olmuştur. Şimdi zaman, bu fırsatı toplumsal barış lehinde değerlendirmek isteyenlerin aktif olma zamanıdır. Dem; Türkiye partisi olma ve meşru siyasete entegrasyon sözü verenlerin, sözlerini yerine getirme 'Dem'idir. Vakit; bölücü terör örgütünün fesih, silahları bırakma ve devletin emin ellerine teslim olma sürecinin gereklerini eksiksiz yerine getirme vaktidir. 'Terörsüz Türkiye', aynı zamanda bir samimiyet ve hüsnüniyet imtihanıdır. Şartlar olgunlaştığında TBMM de devreye girecek ve gereken düzenlemeler yapılacaktır. Bu arada gözlerimiz, 'Terörsüz Türkiye' seçeneği devreye girip propaganda ve istismar silahı elinden alınınca sudan çıkmış balığa dönen sahte kahramanların üzerindedir" açıklamasında bulundu.

'KONGRE TAKVİMİ BELİRLENMİŞTİR'

27 Nisan 2026 günü yapılan Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) alınan kararlara işaret eden Yalçın, "MHP’nin teşkilat faaliyetleri kapsamında yeni bir takvim belirlenmiştir. Buna göre; MHP’nin müstakbel olağan büyük kurultay hazırlıkları bağlamında ilçe ve il kongrelerinin 7 Mayıs 2026 tarihinde başlatılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca, kongre sürecinin tamamlanmasının ardından MHP’nin 15'inci Olağan Kurultayı'nın da gelecek yıl 7 Mart 2027 Pazar günü gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. Bu vesileyle çok kıymetli emekçi ve işçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü gönülden kutlarız" dedi.