Son dakika... MHP'de Ertuğrul Kumcuoğlu kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, 126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde adı olan MHP Aydın eski milletvekili emekli büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu'nun Bahçeli'nin talimatıyla kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildiğini duyurdu.
İşte MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklaması:
126 Emekli Büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur.
126 Emekli Büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi yer alan partimizin Aydın Eski Milletvekili Emekli Büyükelçi Ertuğrul Kumcuoğlu, Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edilmiştir.— E. Semih Yalçın (@E_SemihYalcin) April 5, 2021
Kamuoyuna duyurulur.
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