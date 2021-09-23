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Son dakika: MHP'de 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı

#MHP#MHP Merkez Disiplin Kurulu#Son Dakika
Son dakika: MHPde 7 isim parti üyeliğinden çıkarıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Merkez Disiplin Kurulunca (MDK) Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren'in parti üyeliğinden çıkarıldığını bildirdi.

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AA- Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, MHP'nin sadece demokratik düzenin dinamikleri çerçevesinde faaliyet gösteren bir siyasi parti değil, kültürel ve sosyal açıdan hayati işlev üstlenen dinamik bir dava ve ülkü mahfili olduğunu belirtti. Lider, teşkilat ve dava partisi olan MHP'de geleneksel bir hiyerarşik yapı bulunduğunu ifade eden Yalçın, "Döneklik, vefasızlık, disiplinsizlik, ahlaksızlık, aylaklık, fitne ve tefrikaya meyyal olmak gibi kötü huylara malik kişiler partimizde ve teşkilatlarımızda asla barınamamışlardır." ifadesini kullandı.

Yalçın, MHP'de liyakatsizlik ve gevşeklik göstererek ana gövdeden kopanların marjinalleşerek yok olduğunu savunan Yalçın, şöyle devam etti:

"MHP üyesi olup geçmişte partimizin saflarında görev alan ancak daha sonra liyakatsizlikleri sebebiyle teşkilatlarımızdan ayıklanan bazı isimler, son yıllarda hemen her kurultay öncesinde veya her seçim döneminde ortaya çıkarak camiamız içinde fitne ve tefrika üretmek için çaba sarf etmişlerdir. Bu gibiler, MHP'ye üyelikleri sürerken, gittikleri çıkar mahfillerinde, merdiven altı ve taşeron oluşumlarda hala MHP aleyhinde faaliyet göstermektedir. Kerameti davanın mehabetinde değil, kendilerinde gören ve egolarına yenik düşen söz konusu tefrika ve fitne bağımlıları için, partimizce yasa ve tüzük kurallarının işletilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir. MHP Merkez Disiplin Kurulunca, anılan gerekçelerle Nazif Okumuş, Ahmet Malkan, Ali Şanalmış, Ali Baykan, Atilla Kaya, Suat Başaran ve Tahsin Eren’in parti üyeliğinden çıkarılmalarına karar verilmiştir."

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#MHP#MHP Merkez Disiplin Kurulu#Son Dakika