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Gündem
AA
Haber Giriş: 31.05.2021 - 11:13 | Son Güncelleme:

Son dakika: MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ , trafik kazasında yaralandı

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MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu yaralandı.

Ankara'dan İstanbul yönüne giden MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun kullandığı 06 CCC 035 plakalı otomobil, Çaydurt mevkisinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada Kalyoncu ve araçta bulunan MHP Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ hafif şekilde yaralandı.

Son dakika: MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ile Yaşar Karadağ , trafik kazasında yaralandı

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kalyoncu'ya ayakta müdahale etti. Karadağ ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kalyoncu'nun buradaki tedavisi sürüyor.

Her iki milletvekilinin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya karışan aracın kaldırılması için çalışma yürütülüyor.

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