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Son dakika... MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Güncelleme Tarihi:

#Bahçeli#Sağlık Durumu#HASTANE
Son dakika... MHP lideri Bahçelinin sağlık durumuyla ilgili açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 22:24

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

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Çeliker, Bahçeli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek, tekrar mesaisine devam edecektir" dedi. 

YALÇIN: ÖKSÜRÜK NEDENİYLE İPTAL EDİLDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın ise iptal edilen MHP Grup Toplantısıyla ilgili açıklamada bulundu. Yalçın, "Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir. Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir. Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi   üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir" dedi.

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#Bahçeli#Sağlık Durumu#HASTANE

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