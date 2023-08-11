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Son dakika! MHP lideri Bahçeli'nin davetine İYİ Parti'den yanıt

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#İYİ Parti#MHP#Devlet Bahçeli
Son dakika MHP lideri Bahçelinin davetine İYİ Partiden yanıt
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2023 22:17

Son dakika haberi... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlere ilişkin İYİ Parti'ye yaptığı çağrı sonrası İYİ Parti'den bir açıklama geldi. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz: 26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamız millet!" ifadelerine yer verildi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir aracılığıyla, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın sunduğu CNN Türk Gece Görüşü programında İYİ Parti'ye yerel seçimler için çağrıda bulunmuştu.

Özdemir yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız, 1 Ağustos 2019 tarihinde Twitter üzerinden bir mesaj yayınlamış ve geçmişte MHP'de yer alıp sonradan İYİ Parti bünyesine geçen isimlere bir çağrıda bulunmuştu. Yine Sayın Genel Başkanımız sizlere hürmetlerini sunarak İYİ Parti'ye yeni bir çağrısını iletiyor ve saygıdeğer kamuouyla paylaşıyorlar. 'Çağırdık dönmediniz yuvaya, yerel iktidarda komşu olalım ülke hayrına.'" ifadelerini kullanmıştı.

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İYİ PARTİ'DEN YANIT GELDİ

MHP'den gelen yerel seçimlerde ittifak çağrısına İYİ Parti'nin sosyal medya hesabından yanıt verildi.

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İYİ Parti'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bildiğiniz gibi bir süredir partimizin seçim çalışmaları ve olası yol haritasının kamuoyunda geniş biçimde irdelendiği, farklı iddiaların da öne çıkarıldığı görülmektedir. Dün de bir TV programında Milliyetçi Hareket Partisi üzerinden benzer bir gelişme zuhur etmiş ve bugün gün içerisinde kimi yetkililerince kurumsal kimliğimizi hedef alan talihsiz açıklamalar ortaya konulmuştur.

Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener 24 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşen büyük kongremizde 85 milyon insanımız için siyasette yeni bir zemin, yeni bir yol açma irademizi ortaya koymuş ve en büyük gücümüze yani milletimize kulak vereceğimizi ifade etmiştir.

Söz konusu tartışmaya ilişkin olarak partimizin görüşünü açıkça kamuoyuna iletiyor ve güzel ülkemizin temiz kalpli insanlarını, milliyetçilerini, vatanseverlerini, Türkiye sevdalılarını ülke ve millet hayrına İYİ Parti'de buluşmaya davet ediyoruz:

26 Ağustos ruhuyla rotamız net, pusulamiz millet!

Saygılarımızla...."

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#İYİ Parti#MHP#Devlet Bahçeli

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