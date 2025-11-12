×
Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den şehitlerimiz için taziye mesajı! 'Her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır'

Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2025 12:34

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Askeri kargo uçağımızın Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır. Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine kayıtlı C-130 tipi askeri kargo uçağımızın Türkiye’ye gelmek üzere Azerbaycan’ın Gence şehrinden havalandıktan bir süre sonra Gürcistan hava sahasında elim bir kazaya uğrayarak düşmesi, bu suretle uçakta bulunan yirmi kahraman askerimizin şehadeti milletimize büyük bir acı yaşatmıştır.

"HER İHTİMAL DİKKAT VE TİTİZLİKLE ARAŞTIRILACAKTIR"

Bu elim ve feci olay elbette bütün yönleriyle incelenecek, her ihtimal dikkat ve titizlikle araştırılacaktır. Kaldı ki beklentimiz ve temennimiz de budur.

Resmi açıklama kamuoyuyla paylaşılmadan, uçağın düşüşüne yol açan asıl amiller gün yüzüne çıkartılmadan dile getirilen her iddia spekülasyon, her ifade hükümsüz ve temelsiz kalacaktır.

Bilirkişilik taslayan kimi aymazların milletimizin aklını karıştırmaya, maksatlı ve mahsurlu şekilde dedikodu yaymaya, ortamı germeye inatla heves ve niyet etmeleri izahı olmayan garabet bir yanlış şeklinde değerlendirilecektir.

Aziz şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmetler niyaz ediyorum. Kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve büyük Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum."

