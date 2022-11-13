Son dakika... MHP lideri Bahçeli: Hiç kimse bize HDP ile ilgili parmak sallayamaz

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İşte Bahçeli'nin konuşmasından önemli satırbaşları:

Küresel ablukaya diz çökmeyeceğiz, karanlık senaryoları yırtıp atacağız. Yolu doğru olanın yükü ağır olsa da biz bu yükü imanla kaldırdık ve kaldırıyoruz. Doğru duvarın yıkılmayacağını çok iyi biliyoruz. Ümitsizliğe çanak tutanların doğruya muhalif tarafta bulunacağına candan inanıyoruz. Attığımız her adım umut doludur. Kardeşlik hukuku, kalleşlik fermanını yırtıp atacaktır.Bizim kardeşliğimiz gölgeli bir iş değildir. Bin yıldır bu topraklardayız, el eleyiz, omuz omuzayız.

BU MÜCADELEDE YANIMIZDA MISINIZ?

Türkiye'yi durdurmaya çalışan işbirlikçilere karşı mücadele halindeyiz. Bu mücadelede yanımızda mısınız? Zillete karşı aynı tarafta mıyız? 2023 yılı Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıldönümüdür. 2023 yılı, lider ülke Türkiye'nin önsözüdür. 2023 yılı seçimlerin yapılacağı demokrasi ve sandık yılıdır.

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KÖTÜ NİYETLİ HİÇ KİMSE BOŞ HAYALE KAPILMASIN

Kötü niyetli hiç kimse boş hayale kapılmasın, Cumhur İttifakı alayına birden göğüs germeye ve kirli oyunlarını bozmaya muktedirdir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın RecepTayyip Erdoğan'dır.

CHP GENEL BAŞKANI SELİN İÇİNDE SÜRÜKLENEN BİR KÜTÜĞE DÖNÜŞMÜŞTÜR

Türkiye'yi düşman ülkelere şikayet eden yüzsüzlerle ortak bir geleceğimiz yoktur. CHP Genel Başkanı selin içinde sürüklenen bir kütüğe dönüşmüştür. Siyasi nefretini Türkiye'ye karşı silah gibi kullanmaya başlamıştır. PKK'ya kol kanat gerip arka çıkan Kılıçdaroğlu'dur, FETÖ'yü aklama sözü veren Kılıçdaroğlu'dur. Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP uçurumun kenarındadır, Türkiye'nin huzur ve güvenliğini de tehdit etmektedir. Şaibeli Londra ziyaretine gitmeden önce Türkiye'yi uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. Ülkemizin gri listede olduğunu utanmadan iddia etti. Asıl bu listede olan Birleşik Krallık'ın listede olduğunu bilmediğini söyledi. Dünyanın neresinde Kılıçdaroğlu gibi bir muhalefet partisi başkanı bulunmaktadır. Atatürk'ün kurduğu parti işgal edilmiştir. CHP, kuruluş çizgisinden uzaklaşmıştır. Terörist Demirtaş'a özgürlük isteyen CHP yönetimidir. HDP'ye bakanlık vaadinde bulunan CHP yönetimidir.

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ONLAR ABD'YE GİDER, BİZ ELAZIĞ'IN HUZURUNDAYIZ

Onlar ABD'ye gider, biz ELAZIĞ'ın huzurundayız. Onlar Birleşik Krallık'ta sokağa düşer biz Adıyaman'ın kalbindeyiz. Biz MHP'yiz, biz Cumhur İttifakı'yız, hep birlikte Türkiye'yiz.

MALUM BELEDİYE BAŞKANLARININ İSİMLERİ TEKRAR ISITILIP KAMUOYUNA SERVİS EDİLMEKTEDİR

Bizim altına ve ayaklarına yılanların tutunduğu bir masamız yoktur. Buna mukabil milletimiz vardır. Bunların ciddiye alınacak hiçbir projesi yoktur. Temelleri çürük, kolonları yıkık, güçlendirilmiş parlamenter sistem dışında söyledikleri hiçbir şey yoktur. Türkiye'ye inançları yoktur. Seçimlere yaklaşık 7 ay kalmasına rağmen bir Cumhurbaşkanı adayı bile çıkaramadılar. Hiçbir siyasi başarısı olmayan, devlet nedir bilmeyen, diplomasiye kafaları basmayan, malum belediye başkanlarının isimleri tekrar ısıtılıp kamuoyuna servis edilmektedir.Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın acemilerle aynı terazide tartıya çıkarılması cumhura saygısızlık ve nankörlüktür.

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HİÇ KİMSE HDP İLE İLGİLİ BİZE PARMAK SALLAYAMAZ

Zillet partileri çatışma halindedir. HDP ise alayını markaja almıştır. AK Parti heyetinin anayasa değişikliği düzenlemesi ile ilgili olarak Meclis'te grubu olan partileri ziyaret etmesi, bizim de bunu doğal karşılamamız anlaşılan münafıkları rahatsız etmiş. Bizim gözümüzde PKK neyse HDP odur, bu kesindir. HDP neyse CHP aynısıdır. HDP, ihanetin ve bölücülüğün merkez üssüdür. Daha fazla gecikmeye meydan bırakmadan AYM tarafından HDP'nin kapatılması da mecburiyettir. Hiç kimse HDP ile ilgili bize parmak sallayamaz. Sallayan olursa o parmakları kırmasını çok iyi bileceğimizi hiç kimse unutmamalıdır.

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SAYIN KILIÇDAROĞLU POLEMİĞİ BIRAK DA MERTSEN ÇIK SÖYLE, ADAY MISIN, DEĞİL MİSİN?

Henüz Cumhurbaşkanı adayı bile bulamamış bir ittifakın umut olması akla ziyan bir beklentidir. Kılıçdaroğlu grup toplantısında 'ayağa kalk CHP, ayağa kalk Türkiye' demiş. CHP ayakta değil, ayaklar altındadır. Sorumlusu da Kılıçdaroğlu'dur. Türkiye ise zaten ayaktadır. Kalbi yabancı başkentler için atan gayri milli zihniyetler bu gerçeği anlayamaz. Sayın Kılıçdaroğlu polemiği bırak da mertsen çık söyle, aday mısın, değil misin? Neden susuyorsun? Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak yürek sende var mı, onu söyle.

KKTC'NİN TANINMASI YOLUNDA TARİHİ BİR ADIM ATILDI

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Özbekistan'da düzenlenen zirvede beklendiği üzere KKTC gözlemci üye devlet olarak tasdik ve tescil edildi. KKTC'nin tanınması yolunda tarihi bir adım atıldı. Kutlu olsun, kardeşliğimiz daim olsun.

ENFLASYON ÇIKTIĞI GİBİ İNECEKTİR

Bilinmelidir ki bu devlet icazetle kurulmamıştır.Biz büyük bir davanın mensuplarıyız. Bu topraklara vatanım diyen, bu bayrak benim diyen herkese gönlümüz açıktır. Günlük hayatın zorluklarının farkındayız. Enflasyon çıktığı gibi inecektir. Bugün az yiyen yarın çok yiyecektir.Bizim başka coğrafyada gelecek arayışımız yoktur. Milli birliğimiz yara alırsa bunun geriye dönüşü mümkün değildir. Türk milleti yapay yayılımlara fırsat vermeyerek tarihi beraberliğini sonsuza kadar sürdürecektir.