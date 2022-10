Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine tepki... Bahçeli: Gizli ve gizemli toplantılar yaptı

Haberin Devamı

İşte MHP lideri Bahçeli'nin konuşmasından önemli satırbaşları:

Konuşmamın başında hepimizin yüreklerini kavuran Bartın’ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden ocağı faciasından duyduğum derin üzüntüyü özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’ne bağlı bir maden ocağında meydana gelen feci patlamada 41 maden işçimiz maalesef hayatını kaybetmiştir. 110 madencimizden de 58’si kurtarılmıştır. Ayrıca yaralı kurutulan kardeşlerimiz şu anda hastanelerde tedavi edilmektedir.Onların da şifa bulacağına inancım ve ümidim tamdır. Yaşanan acı hepimizin ortak acısıdır. Felaketin ağırlığı hepimizin üzerine çökmüştür. Fakat milletçe elbirliği yaparak bu sıkıntılı günlerin üstesinden Allah’ın izniyle geleceğiz. Böylesi felaketlerin tekrar etmemesi için bütün tedbirler sırasıyla alınacak, yaralar sarılacaktır.Söz konusu maden ocağındaki facia duyulur duyulmaz, Amasra’ya bir Genel Başkan Yardımcımız ile belediye başkanlarımızı görevlendirmek suretiyle gönderdik. Biz bir avuç kömür için bir ömür veren, her türlü risk ve tehlikeye açık halde çalışan fedakâr ve cefakar kardeşlerimizle birlikte ailelerinin de yanındayız, yanında olacağız. Hayatını kaybeden maden işçisi kardeşlerimize bir kez daha Cenab-ı Allah’tan rahmetler, tedavisi devam eden kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum. Acılı ailelerin ve büyük Türk milletinin başı sağı olsun diyorum.

BİZİM ADAYIMIZ BELLİ, KARARIMIZ NETTİR

Türkiye 2023 yılında iki büyük siyasi ve tarihi süreci yaşayacaktır. İlki, Cumhurbaşkanı ve 28’inci Dönem Milletvekili Genel seçimleridir. İkincisi de, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yıl dönümüdür. Hiçbir şer odağı boş hayale kapılmasın. Türk milletinin birliği, dirliği ve Türkiye’nin küresel güç mertebesine ulaşması amacıyla geceyi gündüze katan Cumhur İttifakı oldukça yenilmemizi ve yıkılmamızı hedefleyenler her zaman hüsranla tanışacaklardır. Bundan kaçış yoktur. Kurtuluşları söz konusu değildir. Artık bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Kararınız kaderinizi, iradeniz aydınlık bir geleceğin rotasını belirleyecektir. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM’de milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı’nın tezahür etmesidir. Samimi ve kesintisiz mücadelemizin gayesi bu amaçlara ulaşmaktır.

HDP'YE BAKANLIK VAAT EDEN BUGÜNKÜ CHP'DİR

Zillet ittifakı baştan ayağa yanlıştadır ve bu ittifak Türkiye’nin önüne koyulmuş takoz partilerden mürekkeptir. Bunların geçim kapıları yalandır, dedikodudur, iftiradır, fesattır. Türkiye’nin önünü kesmek istiyorlar. Bunu görünüz. Türkiye’nin büyümesinden rahatsızlık duyuyorlar. Bunu biliniz. Söz dinleyen değil sözü dinlenen, sesi kesilen değil sesi yükselen, önü alınan değil ön alan bir Türkiye gerçeğini hazmedemiyorlar. Türkiye’ye muhalefet ederek siyaset yaptıklarını zannediyorlar.

Atatürk’ün kurduğu parti teslim alınmış, rehin edilmiştir. CHP, kuruluş tarihi olan 9 Eylül 1923 çizgisinden bütünüyle kopmuş ve uzaklaşmıştır. Kılıçdaroğlu CHP’yi tanınmaz hale getirmiştir. HDP’ye bakanlık vaadinde bulunan bugünkü CHP’dir.Terörle mücadeleye karşı çıkan bugünkü CHP’dir. PKK’nın arkasında vagon olan bugünkü CHP’dir. FETÖ’ye el uzatan bugünkü CHP’dir. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkan bugünkü CHP’dir. Milli haklarımıza, egemenlik hukukumuza itiraz edip kara çalan bugünkü CHP’dir. Aziz Atatürk yaşamış olsaydı, bugünkü CHP yönetiminin gözünün yaşına bakmaz kulaklarından tuttuğu gibi kapının önüne koyar, alayını birden kovardı.

KILIÇDAROĞLU'NUN ABD ZİYARETİ: ŞAİBELİDİR, A'DAN Z'YE ŞÜPHELİDİR

Kılıçdaroğlu, ABD’ye gitti, Newyork’ta sokağa düştü, gizli ve gizemli toplantılar yaptı, Pensilvanya istikametini takip ederek 8 saatlik bir süre içinde de ortadan kayboldu. Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyareti şaibelidir, A’dan Z’ye şüphelidir. Hangi sözleri aldığı, hangi sözleri verdiği, Cumhurbaşkanı adaylığı için kimlerle dirsek teması içinde olduğu, izin ve icazet maksadıyla hangi kapıları aşındırdığı az çok malumumuzdur. Bu Kılıçdaroğlu zalimlerin içimize sızdırdığı Truva atıdır. Bu Kılıçdaroğlu ve zilletin diğer partileri emperyalizmin maşasıdır. Kılıçdaroğlu ve CHP yönetimi gayri milli, gayri ahlaki, gayri meşru bir savrulmanın tam göbeğindedir. Rusya-Ukrayna savaşı karşısında ABD’nin telkin ve tembihlerine aynen riayet edip “Ukrayna’dan yana olmalıyız” diyen bir Kılıçdaroğlu’na, bir muhalefet zihniyetine, bir ittifak anlayışına milli demek mümkün müdür? Yerli demek mümkün müdür? Akıl ve ahlak sahibi olduğunu iddia etmek söz konusu mudur?

Kılıçdaroğlu ABD’de, “Batı uygarlığının bir parçası olmak istiyoruz” demiş. Sayın Kılıçdaroğlu sorarım sana, uygarlıktan anladığın nedir? Uygarlığın senin kitabındaki tarifi nasıl yapılmıştır?Türk-İslam uygarlığını nereye koyacaksın? Türküm ve Müslümanım diyen medeniyet timsallerini ne yapacaksın? Zillet ittifakı itiraf edemese de, biz büyük bir uygarlığın varisleriyiz. Kılıçdaroğlu’nun uygarlık mantığı uyduluktur, uyuzluktur, uyuklamaktır, uyuşukluktur. Biz bu topraklarda devletler kurarken, yaktığımız medeniyet meşalesi cihana ışıklar salarken, bugünün uygar geçinen mihraklarının dedeleri Müslüman Türk kanını dökmek için her fırsatı kullanıyordu. Kılıçdaroğlu bunu göremediğinden dolayı zillet içindedir. Zaafları kendisinin bile taşımayacağı çok ciddi bir kambur haline gelmiştir. Bu ittifakın adayı kim olursa olsun Türk milletine sökmez, milli iradeden geçer notu elde edemez. Hamdolsun bizim adayımız belli, kararımız nettir.

KUZEY AKIM HATLARI GÖZDEN DÜŞERKEN TÜRKAKIM PROJESİ SİVRİLMİŞTİR

Türkiye hem bölgesinde, hem de dünyanın her noktasında parlayan bir yıldız, adından hayranlıkla bahsettiren bir ülkedir.Türkiye barış, huzur ve istikrarın bir insan hakkı olduğu görüşündedir. Bu nedenle Rusya ile Ukrayna arasındaki tarafımız kesinlikle barışçıl çözümdür. Akan kanın durması arzumuzdur, silahların susması arayışımızdır, diplomatik müzakerelerin hakimiyeti beklentimizdir. Çatışmanın sonu yoktur. Savaşın sonucu yoktur. Paylaşılamayacak hiçbir şey yoktur. Türkiye’nin aktif arabuluculuk misyonuyla tahıl koridoru açılmıştır. Afrikalı çocukların karnı doymuş, kursaklarından sıcak ekmek girmiştir. Rusya ile Ukrayna arasında esir takası gerçekleşmiş, buna arabuluculuk yapan ülkemiz küresel çapta takdir edilmiştir. Şimdi de Türkiye’mizin doğu-batı aksında gaz deposu olması gündeme gelmiştir. Putin, gaz tedarikinde en güvenilir güzergahın Türkiye olduğunu açıklamıştır. Kuzey akım hatları gözden düşerken, TürkAkım Projesi sivrilmiştir. Türkiye enerji jeopolitiğinde muazzam bir avantaja erişmiştir. Enerji darboğazıyla boğuşan Avrupa ülkelerinde sanayi üretimi günden güne düşmektedir. Enflasyon baskısının yanında ekonomik durgunluk bir sel misali yaygınlaşmaktadır. Avrupalılar nasıl ısınacaklarının derdindedir. Nasıl aydınlanacaklarının kaygısındadır. Ülkemizin ise böyle bir sorunu asla söz konusu değildir. Zillet ittifakı üç maymunu oynasa da, Türkiye enerjinin ağırlık merkezine konuşlanmak üzeredir. Türkiye’nin başarısı dengeli, dürüst ve çok boyutlu dış politikanın mahsulüdür. Allah’ın izniyle hayat pahalılığı da yenilecektir. Konjonktürel olarak yükselen enflasyon mutlaka indirilecektir.

Cumhur İttifakı'nın tarihsel yürüyüşü kesintiye uğramamalıdır. Yol kazasına uğramamamız bekamız, birliğimiz ve bereketimiz için vazgeçilmez önemdedir. Demokrasi diyenlerin meselesi başkadır. Parlamenter Sisteme geri dönme çağrısı yapanların planı başkadır. Her yapılanı yıkmaya çalışanların senaryosu bambaşkadır. Nitekim zillet ittifakının inandırıcılığı yoktur, samimiyeti sıfırdır. İtibar ve iradesi suyunu çoktan çekmiştir. Türkiye imrenilecek kazanımlarını heba edemez. Türkiye münafık ve müptezel niyetlere teslim edilemez. Terörle mücadeleye bakınız, sınır ötesinde ve yurt içinde hainler kaçacak delik aramaktadır. Teröristler ya teslim olacak ya olacaktır, aksi halde alayı birden imha edilecektir. Başka çare yoktur, diğer tüm yollar kapalıdır. Kıbrıs’ta, Doğu Akdeniz’de, Ege’de, Libya’da, Karabağ’da Türkiye’nin haklı, meşru ve hukuki gücü tedavüldedir. Hiçbir hakkımıza dudak bükülmemektedir. Nerede bir sorun alanı varsa Türkiye oradadır.

LİDER ÜLKE TÜRKİYE HEDEFİ GERÇEKLEŞECEKTİR

Yollar, köprüler, tüp geçitler, hızlı trenler, tüneller, havalimanları ülkemizin dört bir yanını sarmıştır. İstihdam, yatırım, ihracat, üretim seferberliği güven vermektedir. Cumhur İttifakı istikbalin mimarı, istiklalin mihmandarı olmaya sonuna kadar vardır ve bunda da kararlıdır. Çağlar üstüne sıçrayan, bir cazibe mihveri haline gelen, çekim gücü gittikçe genişleyen ve güçlenen bir Türkiye’ye ulaşmaya ramak kalmıştır. İnanıyorum ki, Lider ülke Türkiye hedefi gerçekleşecektir.

Zillet ittifakı İmralı canisinin, teröristbaşı Gülen’in, PKK’nın, dağılmanın, kavganın, karışıklığın, karanlığın, sömürgecilerin yanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Konya’nın, Afyonkarahisar’ın, Burdur’un, Isparta’nın, Karaman’ın, mazlumların, mağdurların, ülkemizi büyütme, geliştirme ve zenginleştirme mücadelesi veren her insanımızın arkasındadır.Biz, bağımsız ve güçlü Türkiye’den tarafız. Biz, feda edilecek tek bir insanımız yok, birlikte Türkiye’yiz diyen tarafız. Biz, zalime yavuz, mazluma yunus olan tarafız. Biz, küresel oyunlara karşı milli duruştan tarafız. Bu kapsamda çağrımız herkesedir. Çağrımız birliğe, dirliğe ve kardeşliğedir. Çağrımız, önce ülkem ve milletim diyen her kardeşimizedir. Çağrımız, bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen her insanımızadır. Çağrımız, milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her vatandaşımızadır. Çağrımız, her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen Türkiye sevdalılarınadır.