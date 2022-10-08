Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bahçeli'den başörtüsü için anayasa değişikliğiyle ilgili açıklama: Hayırlı bir teşebbüs destek vereceğiz

Güncelleme Tarihi:

#MHP#Devlet Bahçeli#Başörtüsü
Bahçeliden başörtüsü için anayasa değişikliğiyle ilgili açıklama: Hayırlı bir teşebbüs destek vereceğiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 08, 2022 13:39

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, "Başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM’de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması, bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından üzücü olmuştur." dedi. Bahçeli, başörtüsü için anayasa değişikliğiyle ilgili "Meclis'te oluşan bütün siyasi partilerin bu hayırlı bir teşebbüsü ortaya koymuş olan Cumhurbaşkanımıza da onun yönetimini de saygı duyarak destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu belirtirim" dedi.

Haberin Devamı

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

"Daha önce başörtüsü konusunu çözmüş olan TBMM’de sanki konu çözülmemiş gibi olayın gündeme taşınmış olması, bu taşınmanın ötesinde bir tartışmaya sebep olması ülkemiz açısından üzücü olmuştur.

"HAYIRLI BİR TEŞEBBÜS, DESTEK VERECEĞİZ"

Bugünkü TBMM’de Cumhur İttifakı’nın oluşturan partilerin istişaresi sonucunda bir metin TBMM’ye Anayasa değişikliği olarak sunulduğu vakit MHP bunun gerçekleşmesi için elden gayreti gösterecek.

Bu gayretin çerçevesinde de mecliste oluşan bütün siyasi partilerin bu hayırlı bir teşebbüsü ortaya koymuş olan Cumhurbaşkanımıza da onun yönetimini de saygı duyarak destek vermelerini de talep etmekte olduğumuzu belirtirim.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Şu an için Türkiye’nin sorunlarının ve dış politikanın yoğunlaştığı bir ortamda seçimlerin erkene alma tartışması siyaseten malzeme yapılmamalıdır.

Haberin Devamı

Seçimler yasa çerçevesinde 18 Haziran'da yapılacaktır.

Kendilerinin aday belirlemede zorluk çektikleri bir ortamda 6 masalı siyasi grubun erken seçim tartışmasını Türkiye’ye sunmuş olmaları yanlış bir davranıştır.

Seçimlere diyelim ki yarın gireceğiz. Cumhurbaşkanı ve meclis seçimi var. Ama cumhurbaşkanı adayları yok. Adayları olmayan bir yerde gürültünün manası yok. Seçim gününü sabırla beklesinler yeri geldiğinde de hedeflerine varmak için gayret göstersinler." 

Gözden Kaçmasın

Kırımdaki kritik köprüde patlama ve yangın Ukraynadan ilk açıklama: Bu daha başlangıçKırım'daki kritik köprüde patlama ve yangın! Ukrayna'dan ilk açıklama: Bu daha başlangıç!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Bidenın açıklaması ortalığı karıştırdı Macron ve Sanna Marinden tepkiBiden'ın açıklaması ortalığı karıştırdı! Macron ve Sanna Marin'den tepkiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#MHP#Devlet Bahçeli#Başörtüsü

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota
Danimarka bu iddiayı konuşuyor Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

Danimarka bu iddiayı konuşuyor! Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

#Danimarka

BAKMADAN GEÇME!

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü

İstanbul’da gökyüzünde görsel şölen… Neden Cirrocumulus bulutları görüldü?

#Bulut
Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

Şimdi doğayla buluşma zamanı... Bu sonbahar keşfedebileceğiniz ormanlar | 10 ŞEHİR 12 ADRES

#Rota
Danimarka bu iddiayı konuşuyor Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

Danimarka bu iddiayı konuşuyor! Saray’da ‘Aşk-ı Memnu’

#Danimarka