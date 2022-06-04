Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den önemli açıklamalar

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Siyaset yalnızca teorik kalıp ve şablon kavramlarla açıklanamaz. Siyaset yalnızca donmuş ve katılaşmış kaidelerle anlaşılamaz. Siyaset, dinamik bir süreçtir. Hayat mı siyaseti değiştirir yoksa siyaset mi hayatı değişime uğratır? Siyaset, hayatın olağan ve olağanüstü akışı sırasında yığınak yığınak biriken karmaşık sorunların insanları sürüklediği karmaşık sorunlardan kurtarma fiilidir. Ne siyasetsiz bir hayat ne de hayatsız bir siyaset mümkündür. Hayat bedense, siyaset bu bedende dolaşan kandır. Meselenin can alıcı noktası ve siyasetin devreye girdiği aşama da buradadır. Siyaset ve hayatı birbirinden ayırmak mümkün değildir.

Siyaset bir tek uyanık mütefekkirleri çeken bir alan olarak görülemeyecektir. İlkel bir insanın dahi adını koyamadığı bir siyaseti veya siyaset dürtüsü vardır ve bilinmektedir. Siyasetin kaynağı hayat ve insandır. Büyük düşünür ve edebiyatçımız Ahmet Hamdi Tanpınar'ın dediği gibi bazı kapıların arkasında durduğumuz içindir. Nerede durduğumuzu, açılmasını beklediğimiz kapıların neresinde duracağımızı bize gösteren siyasettir.

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Ahlakı ve maneviyatı olmayan hiçbir şey sürdürülebilir değildir. Siyasetin de bir ahlakı, aklı muhakkak surette vardır ve olmalıdır. Bu durum bir tuzaktır, derin bir uçurumdur, dibinde ne olduğu bilinmeyen karanlık bir kuyudur. Bu tip siyasi anlayışlar yozlaşmakla kalmamışlar, yanlışa gömülmüşlerdir. İnsan bozuldu mu bunun çaresi yoktur, hamdolsun hiçbir insanımız bozuk değildir. Bir Türk dünyaya bedeldir.

Duruşu yanlış olanın siyaseti doğru olamaz. Mantık süzgecinden geçmemiş, samimiyet sınavını verememiş, vatanseverlik barajından geçememiş bir siyaset biçimi gerçek bir siyaset değildir, insanımıza hiçbir hayrı olmayacaktır. Dikkat edilmesi, uyanık olunması gereken mühim tehlike de budur. Basiret hayatı ve siyaseti doğru okumaktır.

Basiret ile bekanın sınır hatları pek çok yerde birbiriyle çakışmaktadır. Basiretsiz siyasetçinin zillette gelecek hayali kurması akıl tutulması ve ahlaki tükeniştir. Siyasi devşirmelerin kafa ve vicdan hürriyetleri de maalesef askıya alınmıştır. İnsanda hürriyet olmazsa, şahsiyet tenavül etmeyecektir. Şahsiyet yoksa şuur da yoktur. Şuursuz bir siyaset çamurluktur, çirkinliktir. Kendi kendini yiyip bitiren neyse odur ve aynısıdır. İnanç sahibi insanlar geride bıraktıkları eserlerle hatırlanıp hürmetle yad edilirler. Müptezellerin ve ihanetle ağız birliği yapanların milletimizin geleceğinde söz ve yetki sahibi olması düşünülemez. İnandığı gibi yaşamayanlar bir süre sonra yaşadıkları gibi inanmaya başlayacaktır. Bu durum ağır bir sakatlıktır. Gücünü küresel mihraklar aldığını zanneden böylesi bir sömürüye istekli olan siyasetçiler zilletin dibini boylamıştır. Bunlar kamyon farını görüp olduğu yere çakılan tavşan gibidir.

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