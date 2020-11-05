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Haber Giriş: 05.11.2020 - 15:11 | Son Güncelleme:

Son dakika… MHP lideri Bahçeli’den CHP’ye çok sert tepki

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Bahçeli’nin açıklamalarından satır başları:

Devlet tüm imkanlarıyla İzmirlilerin yanında olmuştur. Milletimiz her şeyin farkındadır.

Siyasetleri enkaza dönenlerin zillete gömülenlerin milli birlik ve kardeşlik ruhun yaralamaları mümkün değildir.

CHP'nin yalancı sözcülerinin mumu yatsından önce sönmüştür.

Partimizi suçlayan hükümeti töhmet altında bırakan omurgasız CHP'nin melanet oyunu temelinden bozulmuştur.

İzmir'de enkaz altında kalan CHP'nin belediyecilik anlayışı olduğu belgelenmiştir.

ABD başkanlık seçimi yorumu isimler bazında değil ülkemiz hak ve çıkarları çerçevesinde yapılmalıdır. ABD'nin başkanlık seçimleri elbette hem ülkemizi ve dünyayı etkileme kapasitesi taşımaktadır. Biden'dan daha çok Biden'cı Trumpt'tan daha çok Trump'çı olmak yanlıştır.

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