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DHA - AA
Haber Giriş: 14.06.2020 - 16:19,Son Güncelleme:

Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den Ayasofya açıklaması

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Son dakika... MHP lideri Bahçeli'den Ayasofya açıklaması
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "MHP'nin görüşü çok nettir. Ayasofya Camisi, Müslüman gönüllerle buluşmalı, kapısı ibadete mutlaka açılmalıdır" dedi.

Ayasofya ile ilgili açıklamada bulunan Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
''Ayasofya Camisi’nin tasarruf hakkı sadece Türkiye’ye aittir. Başka mihrak ve ülkelere yalnızca halt yemek düşecektir.İnanç zafiyeti yaşadıklarından cami ile müze arasında gelgit yaşayan, hatta Ayasofya’nın cuma günü cami, pazar günü de Kilise olması yönünde kanaat bildiren sakat ve soysuz teklif sahiplerine de maalesef esefle tesadüf edilmiştir. Ayasofya Cami hakkında Yunanistan’ın dayatmaları, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yayımladığı Uluslararası Dini Özgürlükler Raporu hem inancımıza hakaret hem de milli egemenlik haklarımıza ayıplı bir saldırıdır. Ayasofya Camisi’nin müze işleviyle UNESCO dünya kültürel miras listesinde yer almasının herhangi bağlayıcı yanı da bulunmayacaktır. Müzeden cami, camiden de müze olamayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi’nin görüşü çok nettir. Ayasofya Camisi Müslüman gönüllerle buluşmalı, kapısı ibadete mutlaka açılmalıdır. Kimin ne söylediğini bir önemi yoktur.''

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