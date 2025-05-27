×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Son dakika... MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü | Görüşmeye ilişkin ilk açıklama

Güncelleme Tarihi:

#DEM Parti#MHP#Devlet Bahçeli
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 27, 2025 11:03

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü. DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "Bahçeli'nin çağrısını yaptığı ve Meclis'te kurulması beklenen Milli Birlik Komisyonu görüşüldü. Tam yetkili bir komisyonun kritik öneme sahip olduğu vurgulandı" denildi. Öte yandan MHP lideri Bahçeli, görüşme sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bayram sonrası Meclis'teyiz" dedi.

Haberin Devamı

DEM Parti'nin siyasi parti turu sürüyor. DEM Parti heyeti, bugün TBMM'de MHP'yi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yer aldı.

Görüşmede DEM Parti heyetinde, Bakırhan ve Hatimoğulları'nın yanı sıra DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit de bulundu. MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Son dakika... MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü | Görüşmeye ilişkin ilk açıklama

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEM Parti Grup Başkanvekilli Koçyiğit, görüşmenin olumlu geçtiğini, görüşmede infaz yasasına ilişkin genel değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi.

Haberin Devamı

BAHÇELİ: BAYRAM SONRASI MECLİS'TEYİZ

MHP lideri Bahçeli Meclis'ten ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ardından çalışmalarına Meclis'te devam edeceğini belirtti. 

1/10

2/10

3/10

4/10

5/10

6/10

7/10

8/10

9/10

10/10

"GÖRÜŞMENİN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ KOMİSYONDU"

CNN TÜRK muhabiri Melik Görür, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Yaklaşık 40-45 dakika sürdü görüşme. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıdan uğurladı. Bahçeli'nin 14.30'da programı var. Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesaj vermesi bekleniyor. Bahçeli, 'Milli Birlik Komisyonu' kurulması çağrısı yapmıştı. Bugünkü görüşmenin en önemli gündemi buydu."

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: GÖRÜŞME YAPICI BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "MHP ile 40 dakika süren görüşme son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti, PKK'nın kongre kararları ele alındı. Bahçeli'nin çağrısını yaptığı ve Meclis'te kurulması beklenen Milli Birlik Komisyonu görüşüldü. Tam yetkili bir komisyonun kritik öneme sahip olduğu vurgulandı" denildi.

Son dakika... MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü | Görüşmeye ilişkin ilk açıklama

Haberin Devamı

DEM PARTİ YARIN AK PARTİ İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan AK Parti - DEM Parti görüşmesinin de yarın saat 15.00'te Meclis'te yapılacağı bildirildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#DEM Parti#MHP#Devlet Bahçeli

BAKMADAN GEÇME!