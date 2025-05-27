Son dakika... MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyetiyle görüştü | Görüşmeye ilişkin ilk açıklama

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DEM Parti'nin siyasi parti turu sürüyor. DEM Parti heyeti, bugün TBMM'de MHP'yi ziyaret etti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede, TBMM Başkanvekili Celal Adan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da yer aldı.

Görüşmede DEM Parti heyetinde, Bakırhan ve Hatimoğulları'nın yanı sıra DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülüstan Kılıç Koçyiğit de bulundu. MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıda karşıladı.

Basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü.

Görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan DEM Parti Grup Başkanvekilli Koçyiğit, görüşmenin olumlu geçtiğini, görüşmede infaz yasasına ilişkin genel değerlendirmelerde bulunulduğunu söyledi.

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BAHÇELİ: BAYRAM SONRASI MECLİS'TEYİZ

MHP lideri Bahçeli Meclis'ten ayrılırken gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın ardından çalışmalarına Meclis'te devam edeceğini belirtti.

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"GÖRÜŞMENİN EN ÖNEMLİ GÜNDEMİ KOMİSYONDU"

CNN TÜRK muhabiri Melik Görür, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Yaklaşık 40-45 dakika sürdü görüşme. Bahçeli, DEM Parti heyetini kapıdan uğurladı. Bahçeli'nin 14.30'da programı var. Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye'ye ilişkin mesaj vermesi bekleniyor. Bahçeli, 'Milli Birlik Komisyonu' kurulması çağrısı yapmıştı. Bugünkü görüşmenin en önemli gündemi buydu."

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA: GÖRÜŞME YAPICI BİR ATMOSFERDE GERÇEKLEŞTİ

DEM Parti'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, "MHP ile 40 dakika süren görüşme son derece yapıcı bir atmosferde gerçekleşti, PKK'nın kongre kararları ele alındı. Bahçeli'nin çağrısını yaptığı ve Meclis'te kurulması beklenen Milli Birlik Komisyonu görüşüldü. Tam yetkili bir komisyonun kritik öneme sahip olduğu vurgulandı" denildi.

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DEM PARTİ YARIN AK PARTİ İLE GÖRÜŞECEK

Öte yandan AK Parti - DEM Parti görüşmesinin de yarın saat 15.00'te Meclis'te yapılacağı bildirildi.