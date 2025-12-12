Son dakika... MHP lideri Bahçeli, DEM Parti heyeti ile bir araya geldi! Buldan: İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek isterim

Haberin Devamı

DEM Parti Heyeti Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli DEM Parti heyetini odasının kapısında karşıladı. Görüşme sonrası MHP lideri Devlet Bahçeli ve İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan açıklama yaptı.



İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"Basının değerli emekçileri hepinize teşekkür ediyoruz ilginizden alakanızdan dolayı sonsuz teşekkürler. Her birinize bugün Sayın Bahçeli ile biraz önce bir görüşme gerçekleştirmek üzere buraya geldik. Sayın Bahçeli'ye ve heyetine heyetimiz adına teşekkür ediyorum. Çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizi özellikle ifade etmek istiyorum.

2 Aralık tarihinde İmralı’da yapmış olduğumuz görüşme ve daha sonrasında yaşanan tartışmalara dair Sayın Bahçeli ve heyetini bilgilendirdik

Sürecin geldiği aşamaları konuştuk. Bundan sonra yapılması gerekenler konusunda da istişarelerde bulunduk. Görüş alışverişinde bulunduk. Çok önemli, çok kıymetli ve çok değerli bir görüşme oldu. Bunu ifade etmek isterim. Sürecin geldiği aşama itibari ile yeni bir zemin üzerinde ya da yeni bir aşama üzerinde ilerlemek gerektiğini düşünüyoruz. İkinci aşamaya geçtiğimizi söylemek gerekiyor.

İkinci aşamada da yasal hukuki bir zemine ihtiyaç var. Bu yasal düzenleme bir 'Barış Yasası' olmalıdır. Bunu özellikle ifade etmek istiyoruz. Bundan sonra Komisyonun siyasi partilerin yapacağı çalışmalar bu düzeyde önemli olacaktır. Kendi görüşlerimizi Sayın Bahçeli'ye aktardık. Yasaya dair beklentilerimizi ilettik. Sürece kendisinin çok katkıları oldu, bundan sonra da olacağına inanıyoruz. Kendisine ve heyetine bir kez daha teşekkür ediyoruz."

MHP lideri Devlet Bahçeli ise, 'Pervin hanım açıklıkla ifade ettiler, her cümlesine imzamı atıyorum.' dedi.