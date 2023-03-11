Bahçeli: AYM'nin HDP'ye Hazine Yardımı kararı hukuk skandalıdır

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Partisinin MYK, MDK üyeleri ve milletvekilleriyle Genel Merkez'de bir araya gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından basın toplantısı düzenledi.

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri öncesinde milletvekillerimizin katılımıyla son toplantımızı yapmış bulunuyoruz. Bugün deprem felaketinin derin etkileri alınan tepkiler 14 Mayıs seçimleri ve diğer siyasi gelişmeleri değerlendirme imkanı bulduk.

MHP ve Cumhur İttifakı 14 Mayıs seçimlerine tam olarak hazırdır, başarmaya kararlıdır. Bizim başarımız demek mazlumların umudu demek. Ülkemizin yükselişi demektir. MHP ve Cumhur İttifakı milli bağımsızlığın gücü, birlik ve kardeşliğin güvenliğidir.

Türkiye'miz siyasi ve stratejik mahiyeti, tarihi nitelikte olan aynı zamanda sürekli akış halinde olan bir sürecin bir güzergahın tam ortasındadır.

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Bir yanda Cumhuriyetin 100 yılına yaklaşırken bu yıl dönümünün demokrasinin imkanıyla perçinlemenin çabasındayız.

Kaldı ki inancımız ve ümidimiz de budur. Zorlu bir dönemden geçtiğimiz herkesin malumudur. 6 Şubat depreminde ülkemize son bir asrın en büyük felaketini yaşatmıştır. Acılarımız çok büyük olsa da milli manevi dayanışma göz kamaştıran fiile geçmiştir. Türkiye tek nefes olmuştur. Türk milleti tek ses tek bilek haline gelmiştir. Muazzam bir kardeşlik ve yardımlaşma hissiyatı deprem bölgesine el olup uzanmış, gövde olup kucaklaşmıştır.

Depremin ilk anından itibaren devlet tüm gücüyle bölgeye intikal etmiş, kanayan yaraların sarılması, çökmüş binaların altında kalan kardeşlerimizin kurtarılması amacıyla mücadele başlamış kısa sürede sonuçlar alınmıştır.

Yarım milyon insanımız depremzedelerin yardımına koşmuştur. 3,3 milyon insan deprem bölgesinden tahliye edilmiştir. 800 bin insan şehirlerden köylere taşınmıştır. Yurtlarda otellerde ve misafirhanelerde ise 300 bine yakın insanımıza barınma imkanı sunulmuştur.

Yapılan açıklamalardan anlaşılmıştır ki 100 bin ilave konteyner kurulumu yapılacak ve 500 bine yakın depremzede vatandaşın daha iyi şartlarda yaşamasına imkan sağlanacaktır. Tüm itham, itibarsız ifadelere rağmen devlet üzerine düşen görevleri yerine getirmiş, buna da kararlılıkla devam etmektedir.

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Devlet milletiyle el ele vermiş, hiçbir siyasi, ideolojik, etnik ya da mezhebi ayrım gözetmeksizin gereği neyse yapılmıştır. Bir yıl içinde sıfırdan inşa edilecek depreme dayanıklı konutların hak sahiplerine teslimi yapılacaktır. Yaparsa Cumhur İttifakı yapacaktır. Yaparsa Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak ve başaracaktır.

YSK Resmi Gazete'nin aynı mükerrer sayısında seçimlerle ilgili kararı yayımlanmıştır. Seçim için geri sayım başlamıştır. Bir an evvel seçimleri yapıp ana sorunların çözülmesine dönmek asıl gayemizdir. Türkiye'nin kaybedecek 1 saniyesi bile yoktur. Bizim derdimiz Türkiye'mizin kısa sürede derlenip toparlanmasıdır. 14 Mayıs seçimlerinin ülkemize hayırlı olması, yaşadığımız acılar sebebiyle seçim kampanya döneminin sakin sabırlı anlayışı kutuplaşmadan uzak geçmesi başlıca dileğimizdir. MHP buna hazırdır. Siyasi muhataplarımıza çağrımız da bu yöndedir.

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SEÇİM ÖDENEĞİNİN AFET BÖLGESİNE AKTARILMASI ÖNERİSİ

Son milletvekili genel seçimlerine katılma hakkı tanınan siyasi partilere her yıl hazineden ödenmek üzerine 5 binde 2'si oranında ödenek belirlenmektedir. Bu ödenek hazine yardımı yapılacak siyasi partiler arasında YSK tarafından ilan edilen oy oranlarına ilişkin bölüştürülmek suretiyle her yıl ödenmektedir.



Bizim teklifimiz şudur, 14 Mayıs 2023'te yapılacak seçimler için siyasi partilere ödenen 3 kat fazla ödeneğin doğrudan depremden etkilenen illere ve vatandaşlara aktarılması düşünülmelidir. MHP bu feragate gönüllüdür. Diğer siyasi partilerden de hassasiyeti ümit etmektedir.

AYM'NİN HDP KARARINA TEPKİ

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Biz böyle düşünürken Anayasa Mahkemesi'nin HDP ile ilgili aldığı karar gafilliktir. AYM oy çokluğuyla karar almış ve yine safını belli etmiştir. HDP'nin kapatılması istemiyle AYM nezdinde açılan dava devam ediyorken terör ve bölücülük yatağının alacağı yardıma bloke konmuştu. Bu mahkeme söz konusu blokeyi kaldırmış HDP'ye hazinenin kasasını açmıştır. Bu karara oy veren mahkeme üyeleri vicdanlarını sesi değil ihanetin sesini dinlemiştir. Hukukun siyasileştiğini iddia eden gürültü kirliliği yapan müfterilerin hiçbir eleştirisi duyulmamıştır. İşlerine geldi mi adalet derler, gelmedi mi adaletin rafa kaldırıldığını iddia edecek kadar ikiyüzlüdürler. AYM'nin kararı hukuk skandalı olarak anılacak

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Önümüzdeki seçimden sonra Cumhur İttifakı'nın yegane hedeflerinden biri yeni anayasadır. AYM'nin kuruluş ve yargılama esasları kökten değiştirilmeli, hainlere zeytin dalı uzatan kahredici mevcut yapısı bütünüyle tasfiye edilmelidir. AYM, Türk milletinin mahkemesi değildir. Teröristlere hazine yardımını açan melanet olarak algılıyoruz. HDP kendi cumhurbaşkanı adayını çıkarmayı hedefliyorsa AYM başkanı arayıp da bulamayacakları özelliklere sahiptir.

AYM'nin bölücü terör örgütünün arka bahçesi olması hukuk katlidir. Buna göz yumamayız. Böylesi alçalmayı sineye çekemeyiz. Şehitlerin kemiklerini sızlatan kahramanlarımızı incitip yok sayan mahkemeyi biz de yok sayarız. Suçlunun masum kabul edilip, masumların suçlandığı Türkiye olamaz. Cumhur İttifakı böylesi kepazeliğe müsaade etmeyecektir. Teröristi aklayan mahkeme yapısına sonuna kadar karşı çıktık. Türk adaletine verilen zararı cübbe giyip karar açıklayan üyeleri nasıl tamir edecektir. Kandilden 3-5 terörist olsaydı aynı karar aynı şekilde çıkmayacak mıydı? Bu soruların cevabını AYM üyeleri değil aziz milletimiz 14 Mayıs'ta verecek ve hesabını soracaktır.

Cumhur İttifakı'nın atacağı her adım daha umutlu, huzurlu bir Türkiye'ye doğru yol alıştır. Bizim siyasetimiz korkaklara karşı cesurların direncidir. Duruşumuzu talana ve yalana karşı faziletin inayetidir.

Gelin haklı mücadeleye dahil olun. Tarihi görevde sizin de payınız olsun. Kızılelma ülküsüyle kenetlenelim. Bu tarihte 13. cumhurbaşkanını seçeceğiz hem de 28. dönem TBMM'yi belirleyeceğiz. Cumhurbaşkanı Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Sayın Cumhurbaşkanımızın ikinci dönemde de çok yüksek oy oranıyla seçilmesi, başarılı çalışmalarına ara vermeden devam etmesidir. Nihai arzumuz Cumhur İttifakı'nın TBMM'de çok güçlü temsil imkanına kavuşmasıdır.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk dönemi muazzam icraatlara sahne olmuştur. Türk milleti tarihiyle, kültürüyle uyumlu muazzam bir yönetim sistemini tercih etmiş. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine şahsın rejimi diyenler utanmadan damgalı müfterilerdir.

Darbelere göğsünü geren, hukukunu çiğnetmeyen, onca sataşmaya onca kara kampanyaya rağmen sağlam duruşunu bozmayan Türkiye görkemli varlık bulmuştur.

Biz çalışmayı bulmaca içindeki bulmacaları çözme olarak görüyoruz. İsleri ışıklarından çok olanlarla meşgul olmuyoruz. Biz Cumhur İttifakı çatısı altında Türkiye Yüzyılını gerçekleştirme ve aynı zamanda lider ülke Türkiye'ye yemin eden vatan sevdalılarıyız. Gerekli ve yeterli demleme sürecini ziyadesiyle yaşadık. Utanç duvarı gibi duruş gösterenlerin çalımını bozma, yenilgi üstüne yenilgiyi tattırmak için birlik olduk.

Bundan sonra da çalışmaya, bire bir temasa devam edeceğiz. 14 Mayıs seçimlerini riske atmayacağız. Aziz Milletim Sıra Sende diyeceğiz. Gücümüz neye yetiyorsa onu yapacağız. MHP'nin ve Cumhur İttifakı'nın ulaşacağı sonuç gece gündüz demeden harcanan emeklerin, sokaklarda meydanlarda dökülen alın terlerinin ve göz nurlarının muhterem eseri olacak. 14 Mayıs'ta kazanan Türkiye olacaktır. Haklı mücadelemizden asla dönmeyeceğiz.