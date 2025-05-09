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Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Ahmet Türk'e tebrik telefonu

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#MHP#Devlet Bahçeli#Ahmet Türk
Son dakika... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeliden Ahmet Türke tebrik telefonu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2025 21:51

Son dakika haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM heyetinde yer alan Ahmet Türk'ü arayarak 'Terörsüz Türkiye' yolundaki olumlu gelişmeler sebebiyle tebrik etti.

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DEM heyetinde yer alan Ahmet Türk, katıldığı Habertürk canlı yayınında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kendisine tebrik telefonu ettiğini söyledi. Ahmet Türk şu ifadeleri kullandı:

Sayın Bahçeli önce sağlığımı sordu. Kendilerine teşekkür ettim. Bu sürecin en önemli mimarı olduğunu ifade ettim. 'Tebrik ediyorum sizin de katkınız çok büyük' dedi. Ben de 'Bu süreci başlatan sizlersiniz' dedim, teşekkür ettim kendilerine.

SÜREÇ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARININ ARDINDAN BAŞLAMIŞTI

'Terörsüz Türkiye' süreci, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında PKK elebaşı Öcalan'ın "Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" açıklamasının ardından başlamıştı.

27 Şubat 2025'te terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı yapmıştı. Öcalan'ın silah bırakma çağrısı sonrası PKK, 1 Mart'ta ateşkes ilan ettiklerini açıklamıştı.

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#MHP#Devlet Bahçeli#Ahmet Türk

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