Son dakika... Bahçeli'den 'seçim tarihi' açıklaması: Mayıs ayında bu işi bitirelim

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Milliyetçi Hareket Partisi, önümüzdeki bahar mevsiminde gerçekleşmesi gündemde olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerine tam olarak hazırdır ve başarıya inanmıştır. 15 Ocak 2023 Pazar gününden itibaren seçim gündemine, seçim sürecine girdiğimiz bu suretle seçim hazırlıklarını daha da yaygınlaştırmaya, daha da yoğunlaştırmaya karar verdiğimiz herkesce malumdur. Partimiz adına 15 Ocak siyaset stratejimiz ve seçim çalışmalarımız için kritik bir eşiktir. Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinin ne zaman yapılacağına ilişkin tartışmaların bir an evvel son bulması, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortak aklın, ortak demokratik iradenin tecessüm etmesi, mevsim şartları ile birlikte hayatın olağan akışına uygun bir tarihin mutabakatla tespiti iyi niyetli beklentimizdir.

"DEMOKRASİMİZ RÜŞTÜNÜ İSPAT ETMELİDİR"

Eğer Gazi Meclis'ten böyle bir karar çıkarsa bu durum erken seçim değil, yalnızca seçim tarihinin güncellenmesi olarak okunmalı ve yorumlanmalıdır. Kriz çıkarmanın, kutuplaşma üretmenin, kavga iklimi yaratmanın, ahlaken ve siyaseten bir karşılığının olmayacağını kimseye de bir fayda sağlamayacağını görmek lazımdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde seçim kararının alınabilmesi için ihtiyaç duyulan beşte üç çoğunluk bulunamazsa yani muhalefet partileri bu yönde bir adım atmaktan itina ederse, Cumhurbaşkanımız Anayasanın 116. maddesinin 2. fıkrası uyarınca seçimlerin yenilenmesine karar verebilecektir. Milletçi Hareket Partisi iki alternatife de hazırdır.

Cumhurbaşkanımız seçimlerin yenilenmesine karar verdiği anda Cumhurbaşkanı Seçim Kanununun 3. maddesinin 4. fıkrasında belirtilen 60 günlük süre de işlemeye başlayacaktır. Muhalefet partileri şayet Cumhurbaşkanı ve Milletvekilliği Genel Seçimlerinden umut kesmemişlerse, ipe un sermeyi bir kenara bırakma düşüncesine sabitlenmemişlerse, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde makul bir tarihin uzlaşma ile belirlenmesinin önünde hiç bir engel kalmayacaktır. Demokrasimiz rüştünü ispat etmelidir. Sandıktan korkmanın millet iradesinden kaçmanın hiç kimseye bir yararı dokunmayacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı Cumhuriyetin 100. yıl dönümümüze yakışır ve yaraşır bir seçim atmosferinin tesisi için elinden gelen tüm demokratik sabır, katkı ve tahammülü gösterecektir.

SEÇİM ÇAĞRISI: MAYIS AYINDA BU İŞİ BİTİRELİM

Seçimlerin şölen havasında yapılması hepimizin görevidir. Sandık er meydanıdır. Sandık milli iradenin tecelli meydanıdır. Muhalefet partilerinin çekinecek ve ürkecek bir durumları yoksa gerçekten de demokrasinin vazgeçilmez ilkelerine bağlı olduklarını iddia ediyorlarsa buyursunlar halep orada ise arşın Meclis'tedir. Gazi Meclisimiz Türk milletinin demokratik hükmü, iradesinin onuru, 103 yıllık medarı iftiharıdır. Konuşarak, tartışarak, uzlaşarak, anlaşarak, görüş birliği vasatını oluşturarak Türkiye'mizi hep birlikte seçime taşıyalım. Mayıs ayı içinde bu işi bitirelim. Sözü ve kararı hep birlikte aziz milletimizin kutlu iradesine tevdi edelim.

Bugüne kadar ne yaptık, hangi siyasi faaliyetlerimiz eşliğinde milletimizin kapısını çaldık. 9 bölge toplantısıyla tesirli bir başlangıca imza attık. Vatandaşlarımızın her köşesini ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Milletimizin sesi olmak için Anadolu'nun yoluna düştük. Her insanımıza elimizi uzattık. Adayımız belli kararımız net temasıyla açık hava toplantılarımızı icra ettik. Dostlarımızı sevindirdik, düşmanlarımızı üzdük. Durmayacağız. 2023 seçimlerini riske atmayacağız. Tüm dava arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum. Hepinizle birlikte mücadele etmekten kıvanç duyuyorum. MHP ile Cumhur İttifakı'na verilen her destek Türkiye'yi kanatlandıracak. Bizim ittifakımız ve davamız umuttur, kardeşliktir, Türk milletinin ta kendisidir.

MHP mensuplarının seçim süreci boyunca iftira ve fitnelere uyanık olması temennimdir. Moralimizi bozmak isteyecekler, güveni sarsmak için uğraşacaklar, kara kampanyalara hız kazandıracaklar, dedikodu üretecekler hiçbir arkadaşımız bunlara boyun eğmemelidir. Sapa sağlam irademiz vardır. Hepsini birden daldan dala zıplayan maymuna çevireceğimiz unutulmamalıdır.

"HAKLI MÜCADELEMİZDEN ASLA DÖNMEYECEĞİZ"

MHP'nin her bir ferdi kalkınma mücadelesini ilelebet sürdürecektir. Haklı mücadelemizden asla dönmeyeceğiz. Biz dünyanın en gözde ve zorlu coğrafyasında yaşayan bir milletiz. CHP'nin başını çektiği zillet ittifakı karamsarlık siyasetidir. Siyasi rant kavgaları gizlenemez konumdadır. Zillet İttifakı resmen Türkiye'ye silah doğrultmuştur.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Fırtına obüslerinden rahatsız olan bir siyasetçi bu milletin evladı olamaz. Savunma sanayi ürünlerimizden kim rahatsız oluyorsa bilin ki küresel emperyalizme ruhlarını satan ilkesizlerdir. Vesayet demek bugünkü CHP'dir. Kılıçdaroğlu'nun kafası Kenan Evren'in kafasıdır. Kılıçdaroğlu bir tarafta terörist Demirtaş'ın serbest kalmasını isterken bir yanda Türk askerine hakaret etmektedir.

Pençe Kilit operasyonunda 506 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Kılıçdaroğlu'nun sıkıntısı bundan kaynaklanmadır. PKK'lıların kafası koparıldıkça, Kılıçdaroğlu titremektedir. Alayınızı birden titretmeye pençe darbeleriyle devam edeceğiz. Merhamet göstermeyeceğiz. Kılıçdaroğlu, geçen grup toplantısında demiş ki demokrasilerde siyasi partiler kapatılamaz.

Teröre yardım ve yataklık yapan HDP kapatılmasın da Kandil'e daha çok yatırım mı yapılsın. HDP'nin kapatılması demokrasi onurudur. Bu onurun çiğnenmesini isteyen Kılıçdaroğlu CHP'yi HDP'ye rehin bırakmıştır. Hiçbir ülkücü kardeşimiz PKK ve destekçileriyle yan yana gelemez.

Baykar şirketini suçlayan selamsız Babacan, yabancıların etki ajanlığı pozisyonunda sabitlenmiştir.

Biz bin yıldır buradayız. Ay yıldızlı ay bayrağımızı dünya durdukça son yurdumuz Anadolu'da dalgalandıracağız.

Her dava arkadaşımızın 100. yılımızda 100 oy kazanmaları niyazım ve beklentimdir. Her birinizden istediğim 100 oyu bulmanız, sandığa taşımanızdır.

EYT sorunu Meclis'te halledilmiş olacaktır. Sözleşmelilere kadro verilmesinin sonuna kadar destekçiyiz. Başarılı ve sağlıklı bir hafta geçirmeniniz içtenlikle diliyorum.