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Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

#Devlet Bahçeli#MHP#TBMM
Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeliden önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM'deki grup toplantısında açıklamalarda bulunuyor.

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Cüneyt Arkın'ın vefatından derin bir üzüntü duydum. Cüneyt Arkın şahsiyetiyle, hayat verdiği karakterleriyle her zaman hatırlanacaktır. Cüneyt Arkın'a Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum, aziz milletimize sabırlar ve baş sağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun, mekanı cennet olsun diyorum.

Biz ne haysiyetimizi, ne de istiklal ve istikbalimizi kaybetmeyeceğiz. Bu itibarla nefes alır gibi çalışacağız. Attığımız bir adım diğerini takip edecektir. Biz günün adamı değil, hakikatin adamı olmak için çalışacağız. Yerinde saymak demek aslında geriye gitmek demektir, hep ilerleyeceğiz, daima ileri gideceğiz. En büyük makam, en büyük hak çalışanlara aittir. Sürekli arayacağız, bugün altın ararken bakır buluyorsak yarın bakır ararken altına ulaşacağız. Engelleri seyrederek aşamayız, zorlukları boş bahanelere sığınarak yenemeyiz. Hamle üstünlüğünü devamlı elimizde tutacağız, hiçbir zaman umutsuzluğun pençesine düşmeyeceğiz. Emek olmadan yemek hiç olamaz. 

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#Devlet Bahçeli#MHP#TBMM

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