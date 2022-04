Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den HDP'li Paylan'ın '1915' teklifine sert tepki

Haberin Devamı

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Değerli milletvekilleri, değerli basın mensupları haftalık meclis grup toplantımızda sizlerle paylaşmayı arz ettiğim düşüncelerime geçmeden önce hepinizi selamlıyorum. Bugünkü toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu ay içinde tutulan oruçların, edilen duaların kabul olmasını niyaz ediyorum. Ramazan kalp temizliği için bir fırsat, günahlardan arınmak için manevi bir tahsisattır.

İnsan esas itibariyle efalinden sorumludur, yani fiil ve eylemlerimizle hakikat yolunda, Allah yolunda, dengeli, tutarlı, adam gibi bit hayatı iliklerimize kadar yaşamaya müstehak oluruz. Kadir gecesinin nimetleriyle müşerref olabilmeyi Rabbimden diliyoruz. Türk İslam aleminin Kadir gecesini tebrik ediyorum. Ayrıca bu gecenin nice manevi ikrama kapı aralamasını gönülden niyaz ediyorum. Biz kader biliriz, kanaat biliriz, kıymet biliriz, vefa biliriz. Ancak ihanet, iftira, icbar, ihtiras bilmeyiz. Niye diye soran varsa cevabını vereyim; biz Türk sevdalısı MHP'yiz.

MHP ve Cumhur İttifakı milletimizin bekası için önemli bir görevle karşı karşıyadır. Maruz kaldığımız tehditler, küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan sahnesinden başka bir şey değildir. Milli çıkarlarımızı sömürge hesaplarına, egemen güçlerin inisiyatiflerine teslim etmek isteyenler faal haldedir. Görünen odur ki bu kaynaklar tükenmedikçe gözyaşları da sona ermeyecektir. Milyarlarca insan bir lokma ekmek, bir nebze olsun haysiyet mücadelesi için canını dişine takmaktadır. Bugün milyarlarca insan kendi emeğiyle ayakta durmak, ürettiğini satmak, huzur içinde yaşamak istemektedir. Kaldı ki bu istek haklıdır ve meşrudur. Adına bazen terörizmi önlemek, bazen barış getirmek denen küresel baskı ve dayatma mekanizması sürekli canlı tutulmaktadır. Terörizm büyük ve bereketli toprakları parçalamanın bugünkü bahanesidir. Bunun adı 19 yüzyılda şark meselesiydi.

Milletiyle birleşip küresel yağmaya direnen liderler ve hükümetler indirilmek istenmektedir. Milli egemenliğe dayanan demokratik yönetimlerin dış müdahalelerle tasfiyesi artık hayaldir. Bu aşamada bilhassa Türkiye geri dönülemez bir yoldadır. 1954 yılında elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden merhum Remzi Oğuz Arık hocamız der ki "Vatan alalede bir toprak parçası değildir. Müsterek tarih toplumları millet yapar. Toprak çiğnene çiğnene vatan olur"

Türk milleti son sözünü Malazgirt'te söylemiş, vatan sedasını can pahasına üflemiştir. O günden bugüne vatan tektir, adı Türktür. Binlerce yıldır millet tektir, adı Türk'tür. Bunun dışında her aratış maceradır. Dün işgalciler denize süpürülmüştü, bugün ise teröristler görüldükleri her yerde gömülmektedir. Türk milleti terörün belini kıracaktır. Teröristler döktükleri şehit kanlarında boğulacaktır. Bu meselenin başka yolu yoktur. Türkiye'ye silah çekenler, pusu kuranlar, nifak üretenler, topraklarımıza musallat olanlar doğduklarına bin pişman olacakları gibi bedelini de ağır şekilde ödeyeceklerdir.

PENÇE KİLİT OPERASYONU

Cumhuriyetin 100. yıldönümünde terör belası Türk milletinin makus talihi olmaktan kesinlikle çıkarılacaktır. Terörün kaçacağı yer kalmamıştır. Teröristlerin ülkemize sızma sahaları kapatılmıştır. Pençe-Kilit harekatıyla bu bölgede de bayram temizliği yapılmaktadır. PKK/YPG için emniyetli hiçbir bölge yoktur. Bölücü terör örgütü psikolojik yıkım içindedir. Hainler nerede barınıp saklanıyorsa meşru hedef orasıdır ve hepsinin sonu gelmiştir. Hava harekatları ile terör örgütünün hayat damarları kesilmiş ve koparılmıştır. Terör elebaşları nokta operasyonlarla imha edilmiştir. 17 Nisan 2022 tarihinde Pençe Kilit Harekatı başlatılmıştır, terör barınakları yerle bir edilmiştir. Hainler başlarını mağara deliklerinden çıkaramaz hale gelmişlerdir. Sınırlarımız yılanlara karşı kilitlenmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz destan yazmaktadır. Kanlı örgüt can çekişmeye başlamıştır. İlki 2018 yılının Mart ayında devreye giren Pençe operasyonlarının devamıyla terör örgütü komaya sokulmuştur.

270 kilometre uzunluğundaki alan A'dan Z'ye güvenliğe kavuşturulacaktır. Terörist Duran Kalkan operasyonların devam etmesi halinde sözde savaşı şehirlere taşıyacağını söylemiştir. İnanıyor ve kahramanlarımıza güveniyorum ki başta bu terörist Kalkan olmak üzere terör elebaşlarını cezalandıracakları günler uzakta değildir. Bir yiğidimiz Türkiye'yi tehdit etmeye kalkan hainlerin ya leşini yere serecek ya da başlarına çuval geçirerek Türk adaletine teslim edecektir. Şerefini kaybetmiş bir insan yaşayan ölüdür. Türk milleti bu canileri affetmeyecektir. Teröristlerden 8'inin Ermeni, 5'inin Fransız, 7'sinin ABD'li, 5'inin İngiliz 3'ünün Alman olduğu anlaşılmıştır. Terörle mücadele koynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur. Terörle mücadele, batıya hizmet edenlere karşı hakkın teslim olmaz ruhudur. Bunlara destek olan namertler de aynısıdır.

MUHALEFETİN YUVARLAK MASA TOPLANTISI

Zillet ittifakı iyice yoldan çıkmış, istikametini şaşırmıştır. 6+1 formatında 3. kez toplanan partilerin ortak açıklamasının Türkiye'nin anlayışla bağdaşan bir yanı var mıdır? Tarihsel emanetlerimize bağlılık zillet ittifakı açısından söz konusu mudur? Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Kimin adına siyaset yaptıklarını bilmeyen yok. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Her biri kendine yontuyor. Birbirine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar, dedikodu yapıyorlar, sonra dönüp birbirlerinin gönlünü almaya çalışıyorlar. Bunların dilinde şehitlerimize rahmet yok, teröristlere tepki yok, gelecekle ilgili umut yok, yüzlerinde meymenet yok. Zillet ittifakının müşahidi yabancı ülkelerin Türkiye'deki sefirleridir. Zillet ittifakı Türkiye'nin tarafında değildir, yol haritaları muğlaktır. Zillet ittifakının tarafı Türk milletinin önüne konulmuş takozdur.

SİYASETTE ELEKTRİK KESİNTİSİ POLEMİĞİ

CHP Genel Başkanı ise hangi provokasyonu servis edeceğini şaşırmış durumdadır. Kılıçdaroğlu'nun beklendiği üzere elektriği kesilmiştir. Elbette olacağı buydu, şahsen uyarmıştım. Hatta Kılıçdaroğlu'na bütün il teşkilatlarımızın birer kandil göndermesini söylemiştim. Nasıl olsa Kandil'e ümit bağlamıştı, biz de ışık saçan kandili adrese teslim etmiştik. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı karanlıktır, kumpastır. Bazı siyasi odaklar da faturayı ödemek için sıraya giriyor. Bunların hepsi aynı torbadan çıkmış gibidir. Kılıçdaroğlu'nun faturasıyla ilgili iddiası kuyruklu yalandır. Kılıçdaroğlu fellik fellik karanlıkları dolaşırken kimse unutmasın ki Türkiye'nin varlık ışığını söndürmeye asla güç yettiremeyecektir. Sayın Kılıçdaroğlu bilmelisin ki Türkiye'yi karanlığa boğamayacaksın. Korkunun palazlandığı yer karanlıktır, Kılıçdaroğlu'nu da korku dağları sarmıştır. Gökyüzü güneş olsa millet yoksa, vatan yoksa, asıl karanlık işte o zamandır. Bu karanlığın müdafaası zillet ittifakı eliyle yapılmaktadır. Zillet ittifakı 2023 yılının haziran ayında kaybedecektir.

HDP'Lİ PAYLAN'IN '1915 OLAYLARI' TEKLİFİ

23 Nisan’ın bir gün öncesinde, Gazi Meclisi’mizin 102’inci yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, TBMM’ne HDP’li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde, sözde Ermeni soykırımının tanınması istenmiş, çok şükür bu rezil teklif anında küstah sahibine iade edilmiştir. Maalesef TBMM’nin çatısı altında diasporanın bir ajanı bulunmaktadır. Sözde Ermeni soykırımıyla ilgili kanun teklifi hazırlamak ecdadımıza hakarettir, hıyanettir, su katılmamış bir müfteriliktir. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM’de yer alması hepimiz adına bir züldür. Bu kokuşmuş milletvekilinin kimden cesaret aldığı, kimlerle dayanışma içinde olduğu ayan beyan ortadadır. Sözde soykırım iddiasının kanun teklifi olarak hazırlanması Türkiye’yi tahrik etmek ve milletimizi töhmet altında bırakmak için kurgulanmıştır. Herkesi uyarıyorum TBMM, Meşrutiyet Meclis’i değildir. Gayri Müslim azınlıkların meydan okuma yeri değildir. Gözümüzün içine baka baka Türk milletine katliamcı, soykırımcı diyenlerin barınacağı, bulunacağı, buluşacağı bir mekan asla değildir.

Meclis-i Mebusan’da görev yapan ve Osmanlı’yı sırtından hançerleyen mesela Pastırmacıyan Efendi’nin, Papazyan Efendi’nin, Varteks Efendi’nin, Viramyan Efendi’nin dönemi çok gerilerde kalmıştır. Tarihi hadiseler günlük politikanın oyuncağı haline getirilemez. Gerçeğin özünü ve ana çizgisini hiç kimse sulandıramaz. 1915 olaylarının içyüzünü, perde arkasını, asıl mahiyetini saptırmak bir defa tarih suçudur, Türk milletine saygısızlıktır. Bu çatı altında sözde soykırımı tanıyan ve kabul eden varsa, bunu aklından dahi geçiren bulunuyorsa yeri ve adresi TBMM olamaz, olmamalıdır. HDP’li bölücü milletvekilinin teklifine CHP’den yalnızca “herkes kendi işine baksın” açıklamasıyla örtülü ve mahcup bir eleştiri gelmiştir. Esasen suç ortaklığı alenileşmiştir. Bazı siyasiler de özneyi gizleyip bu teklifi sadece hadsizlikle eş tutmuştur.

Bu sadece hadsizlik değildir, bu tip cılız tenkitlerle geçiştirilecek bir mesele olmayıp bize göre şerefsizliğin daniskasıdır. Üstelik CHP’li bir milletvekili de sözde soykırım yalanının peşine takılmıştır. Fakat partisinden isabetli ve kayda değer tek bir itiraz gelmemiştir. Sayın Kılıçdaroğlu, elektrikle ilgili konuştuğun kadar sözde soykırım iddialarıyla ilgili ne zaman konuşacaksın? Soruyorum sana, sözde soykırım palavrasına destek misin, değil misin? Yanında mısın, karşısında mısın? Selamsız Babacan boyunu fersah fersah aşarak, kanının gereğini yapmış ve “geçmişte yaşanan acıların faili biz değiliz” diyerek akıllara durgunluk veren bir mesaj paylaşmıştır. Ayrıca “hepimiz, karşılıklı anlayış çerçevesinde birbirinin yarasını sarmaya çalışan Anadolu insanları olmalıyız” sözleriyle akıldanelik yapmaya kalkışmıştır. Geçmişte acılar yaşanmıştır, ancak bu geçmiş, bu tarih Babacan’ın geçmişi, zilletin tarihi değildir.

Bizim geçmişimiz Türk’tür, bugünümüz Türk’tür, yarınımız da Türk olacaktır. Bu aziz vatanda mensubiyeti ve milliyeti belirsiz insan topluluğu değil, Türk milleti yaşamaktadır. Anadolu insanları tabiri köksüz ve kimliksiz bir tanımdır.

Rahmetle, hürmetle andığımız Sultan Abdülhamid Han bizimdir, Talat Paşa bizimdir, Enver Paşa bizimdir, Mustafa Kemal Paşa bizimdir, bizden olmayanların bugün çıkıp sözde soykırım bilirkişiliği taslamaları utanmazlıktır, gafilliktir, münafıklıktır.

BIDEN'A '1915' OLAYLARI TEPKİSİ

ABD Başkanı Biden’in 2021 tarihinde olduğu gibi, bir kez daha sözde soykırımdan bahsetmesi bizim nezdimizde hükümsüzdür, hukuksuzdur, hayasız bir isnattır ve kınanmayı da hak etmektedir. Politikacıların tarihi gerçekleri çarpıtıp kendilerini mahkeme yerine koymaları felakettir. Osmanlı Hükümeti, pek çok mühim ve acil sebeplerden dolayı 27 Mayıs 1915 tarihinde iç güvenliği ve cephe gerisini emniyete almak için zorunlu göç kararını almıştır.

19’uncu yüzyıla kadar tebay-ı sadıka olarak aramızda yaşayanların dış tahriklerle, dış telkinlerle, azgınlaşmış çeteleri aracılığıyla ecdadımıza ihanet etmesi 1915 Tehcir Kararı’nın alınmasını mecburi hale getirmiştir. 1915 Tehcir Kararı, bihakkın doğru bir karardır, bugün olsa yine aynısı sonuna kadar yapılmalıdır. Sözde Ermeni çetelesi tutanlara soruyorum, sayıları beşyüz bini aşan Müslüman Türklerin katliamına niçin suskusunuz? Be hey vicdansızlar, karınları deşilen çocukların yürek yakan hallerine, vahşi işkencelerle canı alınan masumların hala dinmeyen, hala kesilmeyen, hala hafızalardan çıkmayan feryatlarına ne diyeceksiniz? Nasıl bir yorum getireceksiniz? Her yılın 24 Nisan günü ABD Başkanlarının 1915 Olayları hakkında ne diyeceğine bugüne kadar her kesimden kafa yorulmuş, müşterek bahis konusu olan bu hususta televizyon ekranlarında afaki tahminler yapılmıştı. "24 Nisan sendromu" Türkiye ile ABD ilişkilerinde değişmez bir gerginlik unsuru haline gelmişti. Türk tarihi ve ecdadımız için haksız ve temelden yoksun bir "mahkumiyet ilamı" niteliğini taşıyan açıklamalar gündemi işgal etmişti. Bundan sonra ne söylerse söylesinler, ellerinden geleni ardına koymasınlar, artık bizim için yalnızca kuru gürültüdür.

Biz tarihimizle müftehiriz, ecdadımızla gurur duyuyoruz, hepsine Allah’tan rahmetler diliyoruz. Kendi kanlı tarihlerine bakmayan, bundan ders almayan, yüzü kızarmayan ülkeleri ve zillet faillerini hem ademe mahkum ediyor hem de Allah’a havale ediyoruz. "Soykırım", İkinci Dünya Savaşı sonrası dönemde hukuki içerik ve anlam taşıyan bir terim olarak 1948 Uluslararası Soykırım Sözleşmesiyle literatüre girmiştir. 1915 olaylarıyla ilgi ve ilişkisi kesinlikle olamayacaktır.

Türkiye'nin şerefli tarihi üzerinden suçlanması haksızlıktır, insafsızlıktır, hukuken de skandal bir yanlıştır. Türk milletini insanlığa karşı en ağır suç olan "soykırım" suçu işlemiş ezik, lekeli ve yaralı bir millet konumuna düşürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz biliyorduk, ama bugünlerde daha somutlaşan bir husus da şudur: HDP, PKK’nın ve Ermeni diasporasının çatlak sesidir, paslı silahıdır, kirli tetikçisidir, kötürüm temincisidir ve Kürt kökenli kardeşlerimle hiçbir yakınlığı, hiçbir bağı, hiçbir alakası yoktur. HDP demek cinayet demektir, melanet demektir, ihanet demektir. Bu Asala hayranlarının, bu terör deposunun, bu bölücü ve yabancı odağın Türk siyasetinden silinip gideceği günler de inşallah çok yakındır.

RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Önümüzdeki hafta Ramazan Bayramı'nı karşılayacağız. Bir olacağız, beraber olacağız, birlikte güç doğacağını göreceğiz. Nefreti karların üzerine yazıyoruz, güneş açınca karlar erisin diye... Daha güçlü bir Türkiye amacımızdır, daha kudretli bir devlet gayretimizdir. Gönüllerinde vatan millet sevgisi olan her insanımızla aynı parlak geleceğin taliplisiyiz. Ne olursa olsun Türk milletine hizmetten geri dönmedik. Dünyanın mazlum ülkeleri umut aramaktadır. Asırlar öncesinde olduğu devletimizin küresel güç olması için yeni bir imkan doğmuştur. Bu imkanı heba edemeyiz. Tekrar vurguluyorum ki Selçuklu Devleti'nin bayrağında çift başlı kartaldan Osmanlı'ya miras kalan stratejik vizyon hepimize yön olmalıdır. Sonsuza kadar var olacak Türkiye işe bu vizyondan doğacaktır. Bu gerçeği yalın olarak görmek isteyenlerin tarihimize bakmaları yeterlidir.

Bugün zalimlerin siciline istediğimiz bütün notlar vakti geldiğinde birer birer açılacak ve hesabı sorulacaktır. Ülkemize olan sorumluluklarımız kadar İslam dünyasına ve ardından insanlığa da sorumluluklarımız vardır. Bu düşüncemiz hayal değildir. Bugün gerçekleşmemesi için hiçbir neden yoktur. Mübarek Ramazan Bayramınızı şimdiden kutluyor, hayırlı bayramlarınız olsun diyorum.

OSMAN KAVALA AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bahçeli, Osman Kavala kararına ilişkin "Hukukun kararına saygı duyulmalı" dedi.