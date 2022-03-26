Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Aziz dava arkadaşlarım, değerli belediye başkanlarımız, medyamızın değerli temsilcileri, düzenlediğimiz Belediye Başkanları Toplantımızın açılışı nedeniyle sizlerle paylaşacağım görüşlerime geçmeden önce hepinizi selamlıyorum. Yörelerinin umut ışığı, ufuk pırıltısı olan her belediye başkanımızla iftihar ediyor, hepinize hoş geldiniz diyorum.

Salgının tesirini kaybetmesinin sonucunda hayat normale dönmüş, siyasi çalışmalarımız da beklenen kıvamına etap etap ulaşmıştır. İl başkanları toplantımızı gerçekleştirdik. Bugün de belediye başkanları toplantımız vesilesiyle Antalya'dayız. Siz değerli arkadaşlarımla kavuşmanın memnuniyetini yaşıyoruz. MHP'nin belediyecilikte marka değeri çok yüksektir çünkü iş bilenin kılıç kuşananındır. 31 Mart 2019'da seçimlerin üzerinden geçen 3 yıllık zaman hepimize göstermiştir ki MHP'nin belediyecilik anlayışı insan odaklıdır. Beka için milli karar, cumhur için istikrar dedik; gece gündüz çalıştık. Cumhur İttifakı dedik, beldelerimizi geliştirmenin, ihya etmenin mücadelesini verdik. 31 Mart 2019 öncesinde Türkiye'nin ehline emanet edilmesini istedik, belediyelerde farkımızı ibra ve ispat ettik. MHP'ye umut bağlayan vatandaşlarımızı mahcup etmedik. Söz verdik, yerine getirdik, vaat ettik, arkasında durduk.

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"BELEDİYECİLİKTE PARTİZANLIK OLMAZ, OLMAMALIDIR"

Bizde yalan, palavra, umut kalpazanlığı yoktur. Biz MHP'yiz. Özümüz birdir, sözümüz senettir. Belediye yönetimi milletimizin emanetidir. Emanete leke sürmek bizim kitabımızda yazmayacak bir yozlaşma halidir. Bizim belediye başkanlarımız şehirleri, beldeleri kara kışla mücadele ederken balık yemeyi aklından geçirmez. Bizim belediye başkanlarımız arkasından şehirlerinde deprem yıkımı yaşanmışken tatile giderek kayak yapacak izansız yüzler çıkmaz. Biz milletimiz ne diyorsa ona bakarız. Biz samimiyiz, içimiz bir dışımız bir, gecemiz bir gündüzümüz birdir. Biz dünya saltanatına değil, milletimizin sevdasına talibiz. Belediye yönetimlerinde ayrımcılık olmaz, kayırmacılık olmaz, partizanlık olmaz, olmamalıdır. Bir belediye başkanı yöresinin en mağdur insanını mutlu yapana kadar rahat uyuyamaz.

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Belediye yönetimlerinin yorulmaya, bahaneler üretmeye hakkı yoktur. Çalışacağız, çalışacağız, bir daha çalışacağız, Allah'ın izniyle hep birlikte başaracağız. Bizi anlamakta zorluk çekenler çıkabilir. Davamızı devamlı anlatacağız, durmayacağız, hatta 'öf' bile demeyeceğiz. Bizi sabote etmek isteyenler çıkabilir, çekinmeyeceğiz. Karamsarlar, kötümserler, kötüler yan yana gelip iftira mevzi kursalar da inandıklarımızdan dünya tersine dönse bile taviz vermeyeceğiz. Hiç kuşkusuz zafer inananlarındır.

"MASKELİ ŞEYTANLARLA, ŞER CEPHELERİYLE İKİ CİHANDA DA HESAPLAŞACAĞIZ"

MHP'ye gönül açan hiçbir insanımızı üzmedik, üzmeyeceğiz, buna karşılık maskeli şeytanlarla, şer cepheleriyle iki cihanda da hesaplaşacağız. Biz tarafız, hakikatin, yaşamanın tarafındayız. Biz tarafız, kardeşliğin, kucaklaşmanın tarafındayız. Vicdanımız müsterih, verilemeyecek bir hesabımız yoktur. Sonuna kadar Türk milletinin emrinde ve hizmetindeyiz. Doğruya doğru, yanlışa yanlış diyebilecek siyasetçilerdeniz.

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Belediye başkanlarımız üretken bir belediyeciliğin adeta sembolü haline geldiler. Başkaları zillete düştü, sizler millet dediniz. Başkaları hesap yaptı, siz hasbi davrandınız. Adam gibi belediye başkanı oldunuz. MHP'nin belediye başkanları hem insani, hem de siyasi karakterin burcudur. Hepinize teşekkür ediyorum. Nerede sorun varsa oraya el attınız. En küçük tereddütünüz olmasın ki takip ediyorum. Sizlerin başarısı MHP'nin başarısıdır. Sorumluluklarınız fazladır, her durumda vicdan muhasebesi yapacağınızı biliyorum. Omuz omuza mücadele edeceğiz, yolumuzdan sapmayacağız. Daha güçlü bir devlet, daha huzurlu bir gelecek hedefine Cumhur İttifakı ve MHP olarak mutlaka ulaşacağız.

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Türkiye'nin ve partimizin önünde 2 siyasi sınavın olduğunu ve buna yönelik hazırlık içinde olmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Bunlardan birincisi 2023 yılındaki seçimlerdir. Diğeri de 2024 yılının Mart ayında yapılacak mahalli idareler seçimidir. MHP, Cumhur İttifakı'nın vatan ve millet sevgisiyle ahlaki ilkelerine bağlı ve sadık kalacaktır. MHP, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilerleyip güçlenmesi için insanüstü bir çaba gösterecektir. MHP, 2023 yılının Haziran ayında TBMM'de milletvekili sayısını azami düzeyine çıkarıp, Cumhur İttifakı'nın anayasayı değiştirme sayısına ulaşmayı ve Sayın Erdoğan'ın açık bir farkla seçilmesi için olağanüstü çaba gösterecektir. MHP, bölücülüğün kafasını koparma, seferberliğin her türlüsünü yapacak, milli ve yerli bir ekonomisinin tesisi için üzerine düşen sorumlulukları tesis edecektir. Toplumun her kesiminin önerilerinin dikkate alındığı yeni bir anayasanın hazırlanması için çalışacaktır.

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