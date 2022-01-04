Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar...

Saygıdeğer milletvekili arkadaşlarım, yeni yılın ilk grup toplantısında hepinizi selamlıyorum. Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza, değerli kardeşlerimize selam ediyor, şükranlarımı sunuyorum.

Muhatap olduğumuz tehditlere başa çıkabilmek için bir tarih şuuruna ve millet sevgisine sahip olmamız lazımdır. Kimin dost, kimin dost olduğunu tarif edebilmeliyiz. Kana ekmek doğrayan, fil gibi züccaciyeci dükkanına dalan, iradesi dümen, ilkesi duman olan kim varsa tanımalıyız, ipliklerini mutlaka pazara çıkarmalıyız.

2021 yılının teferruatla yorumlayarak beklentilerimizi dile taşımak, millet ve ülke yararına olanları takip ve temin etmek başlıca amacımızdır. 2021 yılı Kovid-19 salgını gölgesinde geçmiştir. Maalesef salgın tüm dünyayı vahim ölçülerde etkilemektedir. Sadece insan ve toplum sağlığı değil hayatın her alanında virüsün tahribatı hakimdir. Ülkemizde vaka sayılarının artış trendinde olması dikkat edilmesi gereken bir husustur. Salgın karşısında rehavete kapılmak çok risklidir. Unutulmasın ki deniz kenarına ev yapan çok dalga görecektir. Temkin yokluğunun sebep olacağı acıklı akıbiyetler ziyadesiyle fazladır.

TÜRKİYE ZAAFA UĞRAMAYACAK, ZAYIF DÜŞMEYECEKTİR

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Sağlık çalışanlarımız fedakarca çalışmaktadır. Onlara vefa borcu duyduğumuz bir gerçektir. Maaşlarındaki iyileştirmeyi de süratle gerçekleştirmemiz şarttır. 2022 yılının bir yandan korona illetinden kurtuluş için ümit verici bir yıl olması, yeni dünya mimarisinde hazırlık halinde geçmesi samimi dileğimdir. Türkiye zaafa uğramayacak, zayıf düşmeyecektir. Sabırla, tıbbın imkanlarıyla, sağlık altyapımızın direnciyle, duanın emsalsiz gücüyle, dayanışmanın engin mirasıyla biz bu virüsün kökünü kazıyacağız. Önce sağlık diyoruz, bunlar olmadan hiçbir şeyin anlamının olmayacağını da biliyor ve inanıyoruz.

2021 yılında demokrasi ayıpları, hakimiyet kavgaları, ekonomik saldırılar, etnik gerilimler, doğal afetler, göç dalgaları, kanlı darbeler, siyasi çalkantılar yaşanmış ve daha da sertleşmiştir. 16 Eylül 2021'de uzay turizmi başlamıştır. Şöhretli milyarderler uzaya giderek bir damla su hasreti çeken milyonların durumuna hazin duymamıştır. Aşılara bile ulaşamayan milyonlarca insanın varlığı kahredici bir çelişki olarak hafızalara işlenmiştir. Türkiye aşıya ihtiyaç duyan ülkelerin yanında durmuştur. Biz Müslüman Türk milletiyiz. İnançlarımızla itibarlıyız, istikbalimizle iddialıyız. Milli ve manevi değerlerimize kim sataşıyorsa, kimler böylesi bir yanlışa düşüyorsa aleyhlerine davacıyız.

"CHP GENEL BAŞKANI'NIN AZİZ MİLLETİMİZDEN DERHAL ÖZÜR DİLEMESİNİ BEKLİYORUZ"

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Ağzının dikişleri patlamış CHP'li bir grup başkanvekili Kur'an kursları için ucuz, din dışı bir bürhanda bulunmuştur. Klasik ve klişeleşmiş bir CHP üslubu tekrar nüksetmiştir. Ahmaklığın en ciddi delili aynı şeyi defalarca yapıp farklı sonuç almayı beklemektir. Dinimize laf söyletmeyiz. Bu saygısız ve edepsiz sözden dolayı CHP Genel Başkanı'nın aziz milletimizden derhal özür dilemesini bekliyoruz. Din dilmezler, diyanet tanımazlar. CHP zihniyeti mağlup olmaya mahkumdur.

2021 yılında öne çıkan başlıklardan birisi de Taliban'ın ikinci iktidar döneminin başlamasıdır. ABD uçağının iniş takımlarına tutunan Afganların ibretlik görüntüleri simgesel bir travma olarak hafızalarımızdadır. Ekonomik sıkıntılar, terör, iç karışıklık başta olmak üzere farklı nedenlerle yerinden kopan insanların küresel dengeleri çok boyutlu etkilediği malumunuzdur. Türkiye göç konusunda azami külfete kısıtlı imkanlarıyla katlanan bir ülkedir. Ne yazık ki en mağdur hale gelen ülke Türkiye'dir. 2022 yılında göç probleminin çözüme kavuşturulması ertelenemez bir hedef olmalıdır. Türkiye'ye sığınan sığınmacıların kendi ülkelerinde huzurlu bir ortamın inşa edildikten sonra gönüllü şekilde gönderilmesi gerekir. Ülkemize sığınmış suçsuz günahsız kişiler üzerinden provokasyon yapmak Türkiye düşmanları tarafından sipariş edilen örtülü bir operasyon şeklidir.

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RUSYA-UKRAYNA KRİZİ

Temennimiz anlaşmazlıkların uzlaşmayla düğümlenmesidir. 2021 yılının bitimine saatler kala Biden ile Putin arasında kurulan telefon diplomasisinden bir sonuç çıkmamıştır. Nükleer savaştan bahsedilmesi başka vahim risktir. Rus ve ABD heyetleri arasında Cenevre'de gerçekleşecek görüşme trafiği bundan sonraki gelişmelerin seyrini tayin edecektir.

Ayrıntılar geliyor...