Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

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İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Ankara geçtiğimiz hafta sonu göz kamaştırıcı 2 toplantıya ev sahipliği yaptı. Türk Gençliği Büyük Kurultayı ile Analar Bacılar Kurultayı muazzam bir katılıma sahne olmuştur. Türk gençliği yüksek ufkuyla yeni bir tarih yazmış, almasını bilenlere mesajların en görkemlisini vermiştir.

Türk tarihi hasretini çektiğimiz eski ölümsüz bir eserdir. Gençlik aydınlık çehremizdir. Açık sözlülüğün ve kalender meşrebin omurgası onlardır. Kin ve nefretin kalplerde yuva yapmasına izin vermeyen asil Türk gençliği, bu gençliği temsilen de milliyetçi ülkücü gençliktir. Kim ki Türk gençliğini yok sayıyorsa, biliniz ki karanlık, kuraklık ve küstahlık içindedir.

Milliyetçi ülkücü gençliğin kökü Ötügen'de, kavgası da Türk-İslam düşmanlarıdır. Analarımız bacılarımız dua, huzur, sevgi ve saygı bağlarımızdır. Gençlerimizle birlikte kurultayımıza can ve kan veren analarımıza, bacılarımıza müteşekkirim. 2 kurultayımız da birbiriyle örtüşmüştür.

İnsan gün geçtikçe sadece yiyip içen, insani ve vicdani felaketlere tamamiyle sessiz kalan, sürüklenip giden bir felaket döngüsünün içindedir. Bu döngü bizim semtimize bile uğramayacak, Türk-İslam medeniyeti ayağına geçirilmek istenen prangaları atacaktır.

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Milliyetçilik ilk hamle milli birlik ve bütünlüğün kazanılması davasıdır. Milliyetçilik milli birlik ve dayanışma ruhunun da güvenlik duvarıdır. Bizim milliyetçiliğimiz hayatın içindedir, milletimizin vicdanındadır. Arzumuz, amacımız ve arayışımız öteden beri budur. MHP'ye atılan iftiraların, yoğunlaşan saldırıların ilerleyiş rotası okunduğu takdirde bunların hiçbirinin tesadüf olmadığı görülecektir. Küresel güçler milli devletlerdeki yönetim iradesinin millet üstü güçlerle paylaşılmasını dayatmaktadır. Bu paylaşma mahkum milletin aleyhine gerçekleşecektir. Bu asimetrik etki milliyetçiliğin yükselmesinin de dayanağıdır. Öncelikle taşeronlar eliyle ulaşılması esas alınmıştır. CHP, HDP, İP, DEVA, Gelecek Partisi siyasetin lekeli temsilcileridir. Zillet İttifakı yıkım siparişi almıştır. Her şey gün gibi ortadadır. Bir milletin yükselişinin dayanağı milliyetçiliktir. Küresel gelişmelerin bir figüranı, pasif bir üyesi değil baş aktörü olmayı hedefleyen milliyetçilik mazlum milletleri de kurtaracak muhteşem anlayışı temsil etmektedir.

Bugün bütün insanlık çevre sorunundan, enerji sorununa, bulaşıcı hastalıklardan adalet sorununa kadar tehlikelerle ortak bir kaderi paylaşmaktadır. Dünyayı daha yaşanır bir yer haline getirebilmek, bütün insanlık için kaçınılmaz bir amaç haline gelmelidir. İnsan merkezli, gönüllü paylaşımı ve işbirliğini amaçlayan küresel kaynakları insanlığın istifadesine sunan yeni bir aydınlanma süreci Türk milletinin yükselmesiyle başlayacaktır. Gelişmelerin seyrine baktığımızda ilhamını ve sevgisini büyük Türk milletinden alan milliyetçilik kutsal bir görevle karşı karşıyadır.

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Türkiye'nin önünü kesmek, ilerleyişini engellemek için tetikte bekleyen iç ve dış işgal çetesi milli direncimizi sekteye uğratmanın hesabındadır. İşin özünde oynanan oyunun gizlenecek bir yeri kalmamıştır. Zillet ittifakının kurduğu kumar masasında kartlar açık oynanmaktadır. Bu masada sahtelik vardır, hepsini geçtik hiyanetin daniskası vardır. Zillet ittifakını oluşturan partiler gün aşırı birbirlerini ziyaret ediyorlar, hava kokluyorlar ancak arka kapıda birbirlerine tuzak kuruyorlar. Bir yapmadıkları altın günleriydi, zannediyorum yakında bunu da gerçekleştirecekler. Muğlak ifadelerle gündem kirliliğine neden oldukları da meydandadır. Bunlar ayrıca güçlendirilmiş parlamenter sistemi toplantıları için TBMM'de bir araya gelmişlerdir. HDP'yi masa altında tutarak sözde bir uzlaşmaya ulaştıklarını açıklamışlardır. Bunların neresi dürüst, neresi temizdir? PKK'nın tutsağı, FETÖ'nün kuklası CHP'nin iradesi mi kalmıştır?

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Bir terör örgütü elebaşı Aziz Atatürk'ün kurduğu partiye ayar veriyor buna karşılık bir tek CHP yöneticisi de 'Ey katil sen ne diyorsun?' diyemiyor. Buna cesaret dahi edemiyor. Korkuyorlar, çünkü iradelerini terör örgütlerine bağlamış durumdalar. Bu bir rezalet değil midir? Biz bunlara boşuna mı zillet diyoruz? Şu ibret verici kepazeliğe bakar mısınız? İP Başkanı bu aralar yine il ilçe gezen İBB Başkanı'nı Fatih'e benzetmiş, Kılıçdaroğlu'nu ters köşeye yatırmak için hamle yapmıştı. Kılıçdaroğlu da misilleme yaparak İP Başkanı'nın Cumhurbaşkanlığı hayalini suya düşürmüştür. Bunlar birbirlerini aldatmakla, kandırmakla uğraştırmaktadırlar. Yalan, iftira, ayak oyunu bunlardadır. Şimdi de güçlendirilmiş parlamenter sistem adında bir çalışmayla meşgullerdir. CHP'nin 2-3 Ekim 2021 tarihindeki Abant toplantısı zilletin kavşak noktalarını açığa vurmuştur. Abant toplantısının tavsiyesi kimden geldi? Özerklik ve federasyon gayesi CHP'ye nüfuz etmiştir.

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'SİYASİ CİNAYETLER' İDDİASI

CHP Genel Başkanı'na soruyorum; kıvırmadan cevap vermesini bekliyorum! Anayasadan Atatürk'ü çıkarmayı düşünüyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yerine Türkiye Cumhuriyeti insanı ifadesini getirmeyi düşünüyor musunuz? Terörist Demirtaş'ı hala savunuyor, ona elçiler yolluyor musunuz? Bu sorularım gayet nettir, ya evet diyeceksin ya hayır. Boş kağıt vermen halinde hepsine evet dediğin kabul edilecektir. Korku edebiyatını bırak, bir şey bilip de söylemiyorsan adam değilsin.

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Bugünkü CHP yönetimi HDP'nin oyun uşağı haline gelmiştir. Bugünkü CHP yönetimi PKK ile ittifak tüneline girmiştir. İP ise bunların proje süsüne dönüşmüştür.

FIRAT KALKANI BÖLGESİNDE 2 ŞEHİT

Hainler tarafından yapılan saldırıda şehitlerimiz olmuştur. Elbette acımız büyüktür ama sorulacak hesabımız da büyük olacaktır. Milletimizin ve hepimizin başı sağ olsun. Kılıçdaroğlu taziye mesajı yayınlamıştır ancak saldırıyı kimin yaptığına dair en ufak bir ifade yoktur. Korkma, itiraf et, PKK'ya tek bir laf et. Kaygılanma, bu seni sadece ve sadece insan yapar. CHP böyle de HDP nasıl peki? YPG ve PKK'yı kınayan tek bir mesajını duymadım. Numune de olsa tek bir açıklamalarını duyan var mı? Bunlar yüz karasıdır, demokrasi infazcısıdır.

HDP'YE KAPATMA DAVASI

HDP'nin kapatılmasına yönelik ifadelerim terörizmin maşalarını rahatsız etmiş. Onları yalnızca rahatsız etmeyeceğiz, iki dünyada da ellerimizle yakalarından tutacağız. Bu bölücü ahmaklar nerede yaşıyorlar bilmiyorum ama benim ağzımı kapatacak bir baba yiğit henüz anasından doğmadı. Şehitlerimizin kanlarına sessiz kalırsak, görmezden gelirsek onurumuzla birlikle şerefimizi kaybetmiş oluruz. Biz MHP'yiz, biz Cumhur İttifakı'yız herkes ederi kadar konuşursa karşımızda siyasi bölücülerden ağzını açıp da bir şey söylemeye kimsenin hakkı olamaz.

Ayrıntılar geliyor...