Son dakika: MHP Genel Başkanı Bahçeli'den önemli açıklamalar

İşte Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar:

Bir selamla bin hatır kazanırız. Eğer istersek bir gönüle bin yoldan ulaşırız. Bizim siyasetimiz hakikatin içindedir. Bizi arayan çarpık kulisler, çorak ortamlarda değil Türk milletinin varlığında bulacaktır. Bariz farkımız da budur.

Soyumuz belli, tuttuğumuz bayrak bellidir. 3-5 kendini bilmezin karalamasıyla yolumuzdan dönecek değiliz. Mahçubiyetimiz yok ki yüzümüz kızarsın, açığımız yok ki korkularımız olsun. Biz onun bunun ne dediğine bakmıyoruz. Kem gözler, kötü sözler, boşuna heveslenmesin.

Fanatizmin tutsağı, fenalığın uşalığı olanların MHP ile aşık atamayacaklarını, boy örtüşemeyeceklerini tecrübeyle biliriz.

Hep aynı bildik tahrik ve bayatlamış suçlamalar tekraren tedarike sunulmuştur. MHP'yi şiddet yanlısı göstermek ayıplı ve ahlaksız suçlamadır. Partimizi kavga ve karışıklıkla bir gösterme çabası hayasız bir tuzaktır. Alçakça tezgahlanmış kara kampanyalara asla teslim olmayız. Yumuşak başlı isek de uysal koyun görülemeyiz. 1 adım yaklaşana 10 adımla koşarız. Ülkemize ve ülkelerimize kefen biçen olursa o kefeni başlarına geçiririz.

Bazı saldırılarla MHP ile bağ kurmak zorlamadır. Taraf olmadığımız bir saldırının faili olarak gösterilmek ucuzdur.

Hiç kimse şiddet ihalesini üzerimize yıkmaya çalışmasın, bunu aklından dahi geçirmesin. Gündeme gelmek için kendilerine saldırı organize edenler, husumet çemberine sıkışanlar, suç ve suçluyu uzaklarda araştırmasınlar. Evinin balkonuna kamera yerleştirmesi, sonra dönüp masumiyet çığırtkanlığı yapması, sonra da bana saldırdılar demesi bildik bir numaradır. Bu numaralar eskimiştir.

Bu kapsamda Boğaziçi Üniversitesi'nde 24 gündür süren eylemler bize göre bir prova niteliğindedir. Sokağa çıkma kısıtlamasına gerek duyulan günlerde, sokak hareketi ortaya çıkarmak isteyenlerin olduğu da bilinmektedir. Cumhur İttifakı kaos hayallerini suya düşürmektedir.

Serok Ahmet Koalisyon hükümeti kurmaya geldiğinde bize söylediklerini açıklasak, insan içine çıkamazdı. Kimlerin dolduruşuna geldiği bellidir. Gelecekte küçük bir ayrıntı olarak hatırlanacağını da aklından çıkarmamalıdır.

'GÜLNAZ ŞIRINGA' AÇIKLAMASI

Serok Ahmet yalancıdır, yandan çarklıdır. Kılıçdaroğlu yalan bataklığındadır. Beni üzen asıl konu ise hemşire Gülnaz Şırınga isimli hemşirenin adına yapılan şikayettir. Bu kardeşimizi yakalayan bir grup darp etmişler, daha sarsıcı olanı da komaya sokmuşlar. Hayret ettim. Şu anda yoğun bakımda hayatta kalmaya çalışıyor. Şaka bir yana tuhaf günlerden geçiyoruz. Parodi haberi gerçek eden utanmaz simalar ne kadar çoğaldı.

Parodi haberi sunan gazeteciye şunu söylüyorum: Nefret insan sağlığına zararlıdır. Her kim nasıl bakıyorsa öyle görür. Kötü söz sahibine döner ve hatta rezil eder. Sokağı da biliriz, siyaseti de biliriz. Nerede nasıl davranacağımızı yalnızca biz biliriz.

"HDP'NİN ÖN KAPISINDAN GİREN ARKA KAPISINDNA KANDİL'E ÇIKMAKTADIR"

CHP Genel Başkanı şiddetten rahatsızsa katile katile caniye cani teröriste terörist demesini öğrenmelidirler. HDP'nin Esenyurt ilçe binasındaki dehşet verici görüntüler bize göre malumun ifşasıdır. Hücre evi olan ilçe binası teröristlerin sığınağı haline dönüştürülmüştür. HDP'nin ön kapısından giren arka kapısından Kandil'e çıkmaktadır.