Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den İsrail'e sert tepki: Bedelini ödemelidir
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir" dedi.
İşte MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamaları:
İsrail güvenlik güçleri en iyi bildikleri terör yöntemlerini kullanarak Filistinli sivillere ateş yağdırmaktadır. İsrail yaptıklarının bedelini ödemelidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi zulmün hesabını İsrail devletinden sormak mecburiyetindedir.
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