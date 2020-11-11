Son dakika... MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na ABD mesajı tepkisi

MHP Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, şunları söyledi:

Bizim ABD’den beklentimiz Türkiye’yi küçük görmemesi, küçümseme yanlışına düşmemesidir. Şayet dost isek buna göre davranmalıdır, şayet müttefik isek bunun gereği yapılmalıdır, yok adı konulmamış, ilanı yapılmamış düşman kamplara ayrılmışsak, bunu da bilmemiz hakkımızdır.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

Bizim garibimize giden bir başka husus ise CHP Genel Başkanı'nın Biden'ı kutlamasındaki çabukluğudur. HDP de hemen kutlamıştır. Bir türlü köşesine çekilmeyen, farklı zamanlarda sivri açıklamalarla kendisini hatırlatan bir siyaset eskisi de Türk dış politikasının ABD ile uyumlu olmasına vurgu yaparak Biden'ı şans olarak gördüğünü söylemiştir.

Ruhu kiralanmış onlar ortadadır. Tek kelimeyle kepazelik olarak nitelendireceğimiz resmin neresinde millet sevdalısı bir yüz vardır. Sayın Kılıçdaroğlu nereye yetişeceksin? Henüz seçim sonuçları kesinleşmeden bi muhalefet partisi liderinin kutlama mesajı neyin sesidir. CHP'yi ABD'nin sevdalısı yapan ilişkiler ağını nereye koyalım.

Dünya üzerinde kaç muhalefet partisi başkanı alelacele Biden’i tebrik etmiştir? Kılıçdaroğlu, meşruiyetini yabancı başkentlerde arayan, alın beni kullanın mesajı veren kökünden kopmuş, kimliğini kaybetmiş bir siyasetçidir.

TARİHİ RÖVANŞ ALINMIŞTIR

Ermenistan döktüğü kanların bedelini ödemiştir. Tarihi rövanş alınmıştır. Şehitlerin, mağdurların, mazlumların, evlerinden barklarından koparılan masum soydaşlarımızın hesabı terörist devlet Ermenistan’dan sorulmuştur