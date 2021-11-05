Son dakika: MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’den tezkere açıklaması

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MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter CNN TÜRK’te gündeme dair açıklamalarda bulunuyor.

Yönter’in açıklamalarından satır başları şöyle:

Türkiye’nin sorunları yok mu, var ama CHP ile İP kademeli olarak iftira atıyor.

Türkiye’nin sorunları yok mu, var ama CHP ile İP kademeli olarak iftira atıyor.

İBB Genel Başkanı Elazığ’da, Diyarbakır’da biraz az gezsin İstanbul ile ilgilensin. İBB, İstanbul’un sorunlarına eğilsin.



Türkiye’nin ekonomik problemleri var diyorsunuz, Kapalıçarşı’ya eziyet ediyorsunuz. O insanlarımız Türkiye için çalışıyorlar. Yollar açılsın, Ordu Caddesi’ndeki sıkıntı bitsin.

26 Ekim’de tezkereyi görüştük, milli irade bunu kabul etti. Tezkere Türkiye düşmanlarına karşıydı. Yabancı asker bulundurulması ile ilgili madde Türkiye’nin de içinde bulunduğu DEAŞ karşıtı koalisyona yönelikti. Tezkereye hayır demek PKK’ya evet demektir. HDP demek PKK demektir. HDP'yi yöneten Kandil'dir. İYİ Parti Genel Başkanı'nın aklı karışık. HDP kürt kökenli vatandaşlarımızı temsil etmiyor.

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