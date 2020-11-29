Son dakika: MGM 30 Kasım il il hava durumu: Yarın hava durumu nasıl olacak? Kar ve yağmur uyarısı!
Hava durumu tahminleri Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklama ile belli oldu. Hafta sonu etkili olan soğuk havanın ardından MGM'den yeni uyarı geldi. Yapılan son hava durumu tahminlerine göre, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği ön görülüyor. Ağrı, Hakkari ve Van'ın doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerde ise kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'da ise sıcaklık 14 derece civarında olacak. Peki, yarın hava durumu nasıl olacak? İşte, 30 Kasım il il hava durumu tahminleri.
Günlük hava durumu raporu Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlandı. Yapılan son tahminlere göre, Yurdun batı kesimleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Muğla, İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimleri, Batı Akdeniz'in yağmur ve sağanak yağışlı, bu akşam saatlerinde Ağrı, Hakkari ve Van'ın doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km)olarak eseceği tahmin ediliyor.
BURSA 4°C, 17°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL 7°C, 14°C
Parçalı, yarın (Pazartesi) zamanla çok bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KOCAELİ 10°C, 17°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Muğla çevreleri ile gece saatlerinden itibaren İzmir ve Aydın'ın kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi)sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege'de rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km)olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 10°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA 6°C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu
MUĞLA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısının çok bulutlu, yarın (Pazartesi) Batı Akdeniz bölümünün yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 14°C, 18°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) aralıklı sağanak yağışlı
HATAY 6°C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 1°C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA -3°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI -6°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR -2°C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA -1°C, 9°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU -2°C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 1°C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 10°C, 16°C
Az bulutlu
ZONGULDAK 7°C, 15°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA -4°C, 12°C
Az bulutlu
RİZE 7°C, 16°C
Az bulutlu
SAMSUN 7°C, 18°C
Az bulutlu
TRABZON 8°C, 16°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ağrı, Hakkari ve Van'ın doğusu ile Iğdır çevrelerinin yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın (Pazartesi) sabah saatlerinde kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ERZURUM -6°C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
HAKKÂRİ -1°C, 6°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS -8°C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN -2°C, 9°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR -1°C, 14°C
Az bulutlu
GAZİANTEP 3°C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT 4°C, 13°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA 6°C, 16°C
Az bulutlu
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle