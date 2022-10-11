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Son dakika... Metrodaki bıçaklı saldırganın cezası belli oldu!

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#Emrah Yılmaz#Metro#Saldırı
Son dakika... Metrodaki bıçaklı saldırganın cezası belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2022 11:37

Kadıköy-Tavşentepe metrosunda elinde bıçakla tehditler savurduğu gerekçesiyle yargılanan Emrah Yılmaz'a 4 farklı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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Kadıköy-Tavşantepe Metrosu’nda Nilgün Mihdiye Damgacı ve kızı Senanur Damgacı’yı bıçakla tehdit eden Emrah Yılmaz, “Yaptığımın ayıp olduğunun farkındayım ancak ben kontrolümü kaybettim. Müşteki beni tahrik etmiştir, tekme atmıştır” demişti.

Mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Emrah Yılmaz’a silahla kasten yaralamaya teşebbüs, silahla kasten yaralama, hakaret, zincirleme şekilde silahla Tehdit ve halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla silahla tehdit suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep etti.

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CEZASI BELLİ OLDU

Emrah Yılmaz'a 4 farklı suçtan 11 yıl 2 ay 15 gün hapis cezası verildi.

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#Emrah Yılmaz#Metro#Saldırı

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