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Erol DEĞİRMENCİ - İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 17:25 | Son Güncelleme:

Son dakika: Beylikdüzü'nde metrobüste panik anları! Tahliye edildi...

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Gelen son dakika haberine göre, İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı. Sürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Beylikdüzü Haramidere mevkiinde motorundan dumanlar çıkan metrobüste panik yaşandı. Sürücü metrobüsü durdurarak kapıyı açtı yolcular tahliye edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Son dakika: Beylikdüzünde metrobüste panik anları Tahliye edildi...



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