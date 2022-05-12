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Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı

#Ankara#Metin Gürcan#DEVA Partisi
Metin Gürcan hakkında yeniden tutuklama kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan'ın 'siyasal ve askeri casusluk' suçundan müebbet ve 35 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılandığı davada tahliye edilmesi kararına itirazı kabul edildi. Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesince Gürcan hakkında tutuklama kararı verildi.

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DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme' suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında, 26 Kasım 2021’de İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Ankara'ya getirilen Gürcan, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Metin Gürcan hakkında Ankara 26’ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme heyeti, dün kapalı görülen ikinci duruşmada, sanık Metin Gürcan'ın adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine karar verdi. 

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Casusluk suçlamasıyla yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan tahliye edilmişti'Casusluk' suçlamasıyla yargılanan DEVA Partili Metin Gürcan tahliye edilmiştiHaberi Görüntüle

'YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI'

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gürcan'ın tahliye kararına itiraz etti. İtiraz dilekçesinde dosyadaki mevcut delil durumu ve isnat edilen suçlamalara ilişkin cezanın üst sınırına dikkat çekilerek, adli kontrol şartının bu aşamada yetersiz kalacağı belirtildi. Ankara 27’nci Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazını kabul ederek, Gürcan hakkında tutuklama ve yakalama kararı çıkardı. 

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#Ankara#Metin Gürcan#DEVA Partisi

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