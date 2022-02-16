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Son dakika... Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi

#Metin Gürcan #DEVA Partisi#Casusluk
Son dakika... Metin Gürcan hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi

DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

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Casusluk suçlamasıyla tutuklanan DEVA Partisi Kurucu Üyesi Metin Gürcan hakkında hazırlanan iddianame, bazı eksiklikler nedeniyle iade edilmişti. Eksiklerin giderilmesinin ardından yeniden gönderilen iddianame kabul edildi.

26 Kasım tarihinde gözaltına alınan Gürcan, daha sonra adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘casusluk’ suçlamasıyla tutuklanmıştı. Gürcan hakkında ‘siyasal ve askeri casusluk’ suçlamasıyla 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, bazı eksiklikler nedeniyle iade edilmişti. Eksiklerin giderilmesiyle birlikte yeniden düzenlenen iddianame, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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