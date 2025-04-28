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Son dakika... Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Kuvvetli Rüzgar#Yağış Uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2025 09:52

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara'da hızı saatte 80 km'ye kadar çıkacak kuvvetli rüzgar ve Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinde görülecek sağanaklı yağış konusunda uyarıda bulundu. MGM vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile kuvvetli yağışlar ve rüzgarlar konusunda uyarıda bulundu.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

MGM'nin tahminlerine göre, ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu.

Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması beklendiğini belirterek vatandaşlardan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmalarını istedi.

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ÇANAKKALE, BALIKESİR VE BURSA'NIN BATISINDA KISA SÜRELİ FIRTINA BEKLENİYOR

Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, güneyinde yer yer 70-80 km/saat) esmesi bekleniyor, Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) beklendiğinden bölge sakinlerinin bu konuda da dikkatli olması isteniyor.

Karadeniz bölgesinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı
ORHAN ŞEN: ÇATI UÇMALARINA, AĞAÇ DEVRİLMELERİNE DİKKAT

CNN Türk Meteoroloji danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de kuvvetli rüzgara dikkat çekti ve şu uyarıda bulundu;

"Türkiye'de sıcaklıklar bugün itibari ile bir iki derece daha düşüyor. Marmara bölgesinde Kuzey Doğu rüzgarları kuvvetli. Bugün yarın bu poyraza dikkat edeceğiz. Bu rüzgâr hissedilen sıcaklığı da düşürecek. Çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine dikkat etmemiz gerekli. 70 km'yi geçebilir fırtınanın hızı. Marmara'daki feribot seferleri iptal olabilir. Bu hafta yağışlı bir hafta ama İstanbul'da 3-4 gün yağış yok."

İSTANBUL VALİLİĞİ DÜN UYARMIŞTI

İstanbul Valiliği dün yaptığı açıklama ile İstanbul'da kuvvetli rüzgar beklendiğini belirterek vatandaşları uyarmıştı.

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Valilik Marmara Bölgesi'nde bugün  öğle saatlerinden itibaren başlaması beklenen fırtınanın 29 Nisan Salı gecesine etkili olacağını bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, Marmara Bölgesi'nde 28 Nisan Pazartesi günü öğleden itibaren rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceğinin tahmin edildiği belirtildi.

Fırtınanın salı gecesinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Son dakika... Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve yağış uyarısı

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki poyraz fırtınası nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan tüm tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada, "Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir" denildi.

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#Meteoroloji#Kuvvetli Rüzgar#Yağış Uyarısı

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