Son dakika: Meteoroloji ve AKOM'dan peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar yağışı yeniden başladı

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AKOM'dan yapılan yeni uyarıda, "Sabah saatlerinde kuzey bölgelerimizde görülen yağışın öğle saatlerine kadar Avrupa yakası, öğle saatlerinden itibaren ise Anadolu yakası ağırlıklı olmak üzere karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde kar şeklinde etkili olacağı tahmin ediliyor. Şubat ayı başlarından itibaren etkili olan yağışların akşam saatlerinden itibaren bölgemize terk edeceği, sıcaklıkların perşembe gününden itibaren mevsim normallerine yaklaşacağı tahmin edilmektedir." denildi.
Dün etkisini gösteren kar yağışı İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda yeniden başladı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kar yağışıyla ilgili paylaşımı şöyle:
Özellikle İstanbul’un kuzey ilçelerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle trafiğin aksamaması için ekiplerimiz sabah saatlerine kadar çalıştı. Yağış bugün şehrin iç kesimlerinde etkisini göstererek devam edecek. Sorumluluk alanlarımızda herhangi ciddi bir aksama mevcut değil.
11.916 personel 3375 araçla devamlı sahadayız
Solüsyon çalışmaları gerekli noktalarda devam ediyor
Evsiz vatandaşlarımız için barınma, beslenme ve bakım desteği veriyoruz, dün geceden beri 626 vatandaşımızı misafir ediyoruz.
520 noktada da sokak hayvanları için mama dağıtımı yapıyoruz
Zorunlu olmadıkça şahsi araçlarınızla trafiğe çıkmayınız, toplu taşımayı tercih ediniz
Sıcaklığın düşmesi sebebiyle yer yer buzlanma görülüyor, kış lastiği olmayan araçların kesinlikle trafiğe çıkmaması gerekli.
İstanbul'un Kuzeybatısı, Tekirdağ'ın Kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin Doğusunda kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul’un kuzeybatısı, Tekirdağ’ın kuzeydoğusu ile Kırklareli'nin doğusunda yerel olarak kuvvetli (5-10 cm, yükseklerinde 15 cm) kar yağışı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan sis İstanbul Boğazı ve çevresinde yoğunlaştı.
Avrupa Yakası'nda Beyoğlu, Beşiktaş ve Sarıyer tarafında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesinde düşüş yaşandı.
İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün büyük bir kısmı sise büründü. Sürücüler, sisin görüş mesafesini azaltması nedeniyle köprülerde kontrollü ilerliyor.
İstanbul’da etkili olan soğuk hava ve gece boyu aralıklarla yağan kar nedeniyle sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar karla kaplı araçlarını temizledi. Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahipleri, buzları kazımak için uzun uğraş verdi.
İstanbul’da dün sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün boyu etkisini sürdürdü. İstanbul Valisi Davut Gül tarafından yapılan açıklama sonrasında kent genelinde eğitime bir gün ara verildi. Etkili olan soğuk hava nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar araçların üzerindeki biriken karları temizledi. Araçların camları buzla kaplanırken, işlerine gitmek isteyen bazı vatandaşlar araçlarını temizledi. Donmuş camları temizlemeye çalışan araç sahiplerinin, buzları kazımak için uzun uğraş verdiği görüldü.
Hafta başında Hurriyet.com.tr'ye konuşan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek bu hafta mevcut soğuk sistemin etkisini sürdüreceğinin altını çizmişti. Adil Tek, “Meteoroloji modelleri, çarşamba günü İstanbul’da kar olacağını öngörüyor. Geçmiş yıllara baktığımızda İstanbul’da deniz suyu sıcaklıkları 8 derece civarında olduğunda karın zeminde tutunduğunu gözlemlemiştik. Bugün ve yarın deniz suyu sıcaklıkları 9 derece civarında görünüyor. Bu duruma göre, zeminde kar tutma ihtimali yüksek. Yani, deniz suyu sıcaklıklarının yeterli seviyeye yaklaştığı koşullar oluşmaya başlamış durumda…” ifadelerini kullanmıştı.
PERŞEMBE GÜNÜ YAĞIŞLARIN KESİLMESİ BEKLENİYOR AMA…
“Kuzey Ege’nin iç kesimlerinde, Marmara Bölgesi, İstanbul ve çevre illerinde Perşembe günü yağışların kesilmesi bekleniyor” diyen Dr. Güven Özdemir de Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, “Hava sıcaklıkları 1-2 derece artacak; ancak hava kapalı ve yer yer sis görülecek. İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışları etkili olmaya devam edecek. Ayrıca, sis, buzlanma ve don olayları görülecek. Bu nedenle, sürücülerin ve yayaların dikkatli ve tedbirli olmaları önemli” demişti.
17-20 ŞUBAT TARİHLERİ ARASINA DİKKAT!
Vortex’ten kaynaklanan havanın 12 Şubat’tan itibaren kutuplardan inmeye başlayacağına dikkat çeken Adil Tek, “14-16 Şubat tarihlerinde yağışların tekrar görülmesi bekleniyor. 17-20 Şubat arasında aşırı soğuk hava sisteminin üzerimize sarkması öngörülüyor; bu sistem gelirse, çok soğuk günler yaşayabiliriz. 22 Şubat’tan sonra da bu durumun devam edebileceği düşünülüyor. Modeller bu olasılığı şu anda gösteriyor. Eğer gerçekleşirse, yurdun kuzey kesimlerde fırtına ve 'aşırı kar' olasılığı oldukça yüksek” ifadelerini kullandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu’nun batısı, Güneydoğu Anadolu ile Tekirdağ, Kırklareli, Kütahya, Giresun, Erzurum, Muş, Bitlis, Karaman çevreleri ve Rize'nin iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akdeniz kıyıları, Orta Karadeniz kıyıları ile Giresun çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Rüzgârın, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI : Yağışların, İstanbul’un kuzeybatısı, Kırklareli’nin doğusu ve Tekirdağ’ın kuzeydoğusunda yerel olarak kuvvetli (5-15 cm) kar yağışı beklendiğinden buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgârın, Marmara’nın batısı ile Kıyı Ege’de kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ İLE BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.