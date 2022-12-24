Son dakika... Meteoroloji'den yeni uyarı: 28 kentte kar alarmı... Yarına dikkat

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Hava sıcaklığı mevsim normallerine indi, kış yurt genelinde kendini hissettirdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tüm yurdun yağışlı havanın etkisine gireceğini açıkladı. Pazar gününden itibaren yurdun kuzey, iç ve doğu bölgelerinde yoğun yağış görülmesi bekleniyor. Doğu Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ve İç Ege'de kar etkili olacak.

YENİ HAFTADA YURT GENELİNDE KAR VAR

Yeni haftanın ilk gününde birçok kent beyaza bürünecek. Yurdun bazı bölgeleri yarın sağanak etkisi altına girecek. Sağanağın özellikle Marmara Bölgesi'nde şiddetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde de birçok ilde sağanak görülecek.

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YARIN İSTANBUL'DA SAĞANAK, ANKARA'DA KAR

3 büyük ilde bugün yağış beklentisi yok. Hava gün boyunca parçalı bulutlu olacak. Pazar günü İstanbul'da sağanak görülürken, Ankara'da karla karışık yağmur bekleniyor. İzmir ise parçalı bulutlu olacak.

Pazar günü başlayacak kar yağışının 22 ilde, pazartesi günü ise 28 ilde etkisini göstereceği belirtilerek vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulunuldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü kar yağışının beklendiği illeri de tek tek sıraladı. Pazar günü 22 ilde Kar Yağışı bekleniyor. Bu iller Ankara, Eskişehir, Bolu, Kırşehir, Karabük, Kastamonu, Çankırı, Kırıkkale, Çorum, Amasya, Tokat, Sivas, Yozgat, Aksaray, Nevşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Tunceli, Erzincan, Bayburt ve Gümüşhane olarak açıklandı. Pazartesi günü ise tam 28 il için kar yağışı tahmini yapıldı. Bu iller de şöyle: Bolu, Çankırı, Karabük, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Amasya, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Tokat, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan. Meteoroloji, hava sıcaklığının diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceğini bildirdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ayrıca yurdun büyük kesiminde görülecek sis ve pusa karşı dikkatli olunması konusunda da uyardı.

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Gözden Kaçmasın 28 ilde alarm! Lapa lapa kar geliyor Haberi görüntüle

PROF. DR. ŞEN KAR YAĞIŞININ GÖRÜLECEĞİ İLLERİ SIRALADI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "Cumartesi akşam Trakya, gece İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Düzce çevrelerinin yağmurlu, sıcaklık değişmiyor. Marmara, iç ve doğu bölgeler de sisli. Pazar günü Batı ve Orta Karadeniz yağmurlu, İç Anadolu, Ankara, Yozgat, Kastamonu, Konya, Kayseri karla karışık yağmurlu ve hafif kar yağışlı" mesajını paylaştı.

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