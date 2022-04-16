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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul'a kuvvetli sağanak ve toz geliyor

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbula kuvvetli sağanak ve toz geliyor

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre yarın Türkiye yeniden yağışlı hava sistemi etkisi altına girecek. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de toz taşınımı uyarısında bulundu. İstanbul'da yarın başlayacak yağmurun akşam saatlerinde kuvvetlenmesi bekleniyor. İşte son hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporunu yayınladı. Meteoroloji'nin raporuna göre bugün ülke genelinde az bulutlu ve açık bir hava beklenirken öğle saatlerinden sonra Ağrı, Van ve Hakkâri çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı olması bekleniyor.

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Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu ile iç kesimlerde pus ve yer yer sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunuyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbula kuvvetli sağanak ve toz geliyor

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YARINA DİKKAT: TOZ VE YAĞMUR GELİYOR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda toz taşınımı uyarısında bulundu.

Prof. Dr. Şen, "Bu akşamdan başlayarak akşam saatlerinde güney Ege ve Batı Akdeniz Bölgesi'nde, gece yarısından sonra Ege ve Marmara'da, yarın batı bölgelerde (İç Anadolu dahil) sahra tozu görülecek. Pazartesi Güneydoğu Anadolu'da görülecek. Pazartesi batı bölgeleri, salı günü Türkiye'yi terk eder" mesajını paylaştı.

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"TOZ EN FAZLA MUĞLA, AYDIN VE ANTALYA'NIN BATISINDA GÖRÜLECEK"

Prof. Dr. Şen, "Toz batıda yarın en fazla önce Muğla, Aydın ve Antalya'nın batısı, sonra İzmir, Manisa Çanakkale ve Balıkesir'de görülecek. Bursa ve İstanbul'da da toz görülecek" dedi.

YARIN AKŞAM YAĞMUR KUVVETLENECEK

Prof. Dr. Şen, "Yarın Kuzey Ege ve Marmara'da başlayacak yağmur havadaki tozu aşağıya indirir. Marmara'da (İstanbul dahil) yarın sabah saatlerinde başlayacak yağmur akşam şiddetlenir. Pazartesi de yağmur devam eder, salı günü Anadolu'ya kayar" ifadelerini kullandı.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı İstanbula kuvvetli sağanak ve toz geliyor

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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