Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İstanbul dahil 9 kent alarmda

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Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre İstanbul'da yarın kuvvetli sağanak yağış etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yarın Marmara Bölgesi'nde beklenen gök gürültülü sağanak yağışların sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Edirne'nin güneyinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor" denildi.

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SU BASKINI, YILDIRIM VE YEREL DOLU UYARISI

Açıklamada "Kuvvetli yağışların etkisini bölgenin batısında akşam saatlerinde, kuzey ve doğu kesimlerinde gece saatlerinde kaybetmesi bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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Meteoroloji yarın beklenen yağışlar nedeniyle 9 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU RAPORU

Yağışlar yarın günü yurdun batı kesiminin geneline yayılacak. Perşembe günü ise Marmara ve Batı Karadeniz'in bir bölümünde yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Cuma günü Marmara ve Karadeniz'in bazı bölümlerinde sağanak bekleniyor.