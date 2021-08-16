Son dakika: Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı! İl il sıralandı: Kuvvetli olacak
Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre bugün Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu’nun kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. İşte son hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Ordu çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarında mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
YAĞIŞLAR NE KADAR SÜRECEK?
Meteoroloji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu raporunda hafta boyunca Doğu Karadeniz Bölgesi'ndeki yağışların devam edeceği görülüyor. Perşembe ve cuma günleri İstanbul'da da yağış bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 28°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 31°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, doğusunun çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli, Trabzon’un doğusu ve Rize çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve zaman zaman çok kuvvetli bekleniyor.
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği ediliyor. Yağışların; kuvvetli ve doğu ilçelerinde yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Iğdır ve Ağrı çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
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