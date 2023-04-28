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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu uyarısı: 22 kentte sarı kodlu alarm

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı: 22 kentte sarı kodlu alarm
Oluşturulma Tarihi: Nisan 28, 2023 07:47

Meteoroloji'nin yeni hava durumu raporuna göre sıcaklıklar hafta sonunda azalarak tüm yurtta mevsim normallerinin altında seyredecek. Meteoroloji bugün beklenen yağışlar nedeniyle 22 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. İşte 28 Nisan cuma günü hava durumu raporu...

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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun (Mardin hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının İç Anadolu ile Karadeniz'de 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı: 22 kentte sarı kodlu alarm

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

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Yağışların; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Giresun, Trabzon, Erzincan, Tunceli ve Elazığ çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgarın Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI ALARMI

Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu uyarısı: 22 kentte sarı kodlu alarm
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen yağışlar nedeniyle 22 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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