Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu! Yarına dikkat: Kuzey Afrika'dan geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre 31 Mart 2022 Perşembe ve Cuma günleri Marmara, Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'de Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı bekleniyor.

Açıklamada "Kuzey Afrika üzerinde bulunan alçak basınç merkezinin Avrupa üzerine hareketi ile birlikte ülkemizin batı kesimlerinde özellikle yüksek seviyelerde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor" denildi.

ORTA KUVVETTE TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

31 Mart 2022 Perşembe günü Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde hafif kuvvette, Suriye sınırına yakın kesimlerde orta kuvvette yüzey toz taşınımı bekleniyor.

Meteoroloji, "Toz taşınımı sebebiyle meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, yağış ihtimali olan yerlerde ise çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınlayacağı uyarı ve hava tahmin raporlarının dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir" açıklamasını yaptı.

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Meteoroloji yarın için 28 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.

PROF. DR. ŞEN DE CANLI YAYINDA UYARMIŞTI

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Şen de geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada "Baharla birlikte iki tane tehlike geliyor aslında. Bir tanesi Afrika’dan taşınan toz olacak. Bu toz genel olarak Marmara Bölgesi’nde, Kuzey Ege ve Doğu Anadolu’da etkili oluyor bu aylarda. Çok zararlı değil içinde demir bileşenleri var. Hafta sonuna doğru perşembe günü toz taşınımı Marmara Bölgesi’ne gelebilir. Baharla birlikte polen de gündemimize oturacak" demişti.