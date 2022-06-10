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Son dakika... Meteoroloji'den yeni hava durumu raporu: Yağışlı hava devam edecek

#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak
Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Yağışlı hava devam edecek

Meteoroloji'nin son hava durumu raporuna göre hafta başından bu yana etkili olan yağışlı hava etkisini sürdürecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ile Bolu'nun doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Muğla ile Antalya'nın batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İşte 10 Haziran hava durumu raporu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin Parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Antalya'nın batı kesimleri, Isparta, Burdur, Samsun ve Malatya çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ile Bolu'nun doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Muğla ile Antalya'nın batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Yağışlı hava devam edecek

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Sıcaklıkların kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu bölgelerde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli ile zamanla Karabük, Kastamonu, Çankırı, Çorum çevreleri ile Bolu'nun doğu kesimlerinde, gece saatlerinde Muğla ile Antalya'nın batı iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Son dakika... Meteorolojiden yeni hava durumu raporu: Yağışlı hava devam edecek

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Sağanak

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